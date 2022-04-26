Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села со стороны Украины

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, были повреждены жилые постройки и автомобили.

Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.

В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка.

Также 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины.

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