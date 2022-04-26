 

Бастрыкин поручил завести дело после обстрела белгородского села со стороны Украины

26.04.2022, 0:20, Новости дня
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным ведомства, в понедельник со стороны Украины была обстреляна территория Нехотеевки в Белгородской области, были повреждены жилые постройки и автомобили.

Отмечается, что ранее территория села уже подвергалась обстрелу со стороны Украины.

В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. 

Также 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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