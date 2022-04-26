Трамп отказался возвращаться в Twitter после покупки компании Маском

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News, что не планирует возвращаться в соцсеть Twitter после покупки компании Илоном Маском и выразил намерение в дальнейшем пользоваться собственной интернет-платформой.

«Я надеюсь, что Илон купит Twitter, потому что он привнесет в него улучшения, и он хороший человек, но я останусь на TRUTH (соцсеть Трампа)», – приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее американский предприниматель Илон Маск договорился о покупке компании Twitter.

Напомним, 18 февраля Трамп опубликовал первое сообщение в новой соцсети Truth Social. В октябре 2021 года компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social (соцсеть «ПРАВДА»).

9 января 2021 года администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. Администрация соцсети, в свою очередь, решила удалить архив публикаций Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.

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