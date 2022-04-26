Лавров разъяснил, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», – сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Ранее президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.

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