 

Лавров разъяснил, чем закончится конфликт на Украине

26.04.2022, 0:20, Новости дня
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Конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», – сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Ранее президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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