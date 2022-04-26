 

Бывший советник Меркель – опасная военная риторика немецких зелёных грозит Европе ядерным обострением

26.04.2022, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкие политики из партии зелёных утверждают, что на Украине можно стремиться только к военному решению конфликта, и это ошибка, считает Эрих Вад, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Ведь такая опасная риторика может привести к обострению ситуации и ядерной войне. Вместо этого нужно стремиться к перемирию и искать политическое решение, советует эксперт.


AP

Украинский кризис нужно урегулировать политическим, а не военным путём, заявил Эрих Вад, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. «У меня вызывает беспокойство, когда немецкие политики из партии зелёных представляют военное решение как единственно возможную цель, — передаёт его словам Freie Welt. — Ведь это же сумасшествие. И этим занимаются политики, которые не имеют никакого отношения к армии, не служили в вооружённых силах и ничего не знают о бундесвере».

По мнению Вада, с политической точки зрения неправильно желать Киеву победы в этом конфликте: «Мы хотим помочь украинцам. Это правильно. И мы оказываем им огромную поддержку. Но я должен сказать, что, если думать с конца, нужно стремиться не к военной победе одной из сторон в этом конфликте, а к скорейшему прекращению конфликта с помощью политического решения, каким бы оно ни было».

Экс-советник подчеркнул, что военная риторика опасна и абсолютно неприемлема: «В современной сфере изучения проблем мира и конфликтов это нечто небывалое». «Нам не нужен опосредованный конфликт в центре Европы, у которого есть потенциал обостриться и перерасти в ядерную войну, — пояснил Вад. — Потому что РФ — это не Сербия, Ирак, Афганистан или Ливия. РФ — ядерная держава, у которой больше всего ядерного оружия в мире. В этом и разница. Поэтому нам нужно быть осторожнее с поставками вооружения. И в первую очередь — с нашей военной риторикой. И главным образом с риторикой, которая звучит так: «Мы делаем ставку на военную победу одной из сторон». Это ошибка. Это ошибка в самой основе».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / СК начал проверку после видео «Новой» о сливе ядовитых отходов «Норникеля» в тундру

07.10 / Опубликован список всех симптомов постковидного синдрома

14.02 / Специалисты рассказали о полезных свойствах тёмного шоколада

25.02 / Как узнать инсульт во время пандемии COVID‐19? Правила меняются

15.06 / В Подмосковье автобус протаранил аптеку

16.04 / 5 самых стильных монархов недели (10-16 апреля)

23.01 / Как выбрать модный цвет волос, если вам за 60: лучшие варианты окрашивания для зрелых женщин на 2022 год

10.11 / Кого подсадят на Meta

27.12 / Мнение: Я – человекоубийца

15.09 / Ученые рассказали, как отсрочить наступление деменции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика