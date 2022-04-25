Мнение: Удары по тяговым подстанциям

О последствиях ударов по тяговым подстанциям на Украине.

Красные треугольники – тяговые подстанции, подвергшиеся атаке.

Черные квадраты – ранее подорванные ВСУ мосты, которые ещё не восстановлены.

Красная обводка – обесточенные перегоны, где нет электрифицированного движения.

Как видим, на какое-то время логистическая связность всей Украины грамотно разорвана надвое (с учетом неработающего до сих пор Полесского хода на севере).

https://t.me/periskop_pacific/529

—