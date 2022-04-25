 

Мнение: Удары по тяговым подстанциям

25.04.2022, 23:25, Разное
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О последствиях ударов по тяговым подстанциям на Украине.

Красные треугольники – тяговые подстанции, подвергшиеся атаке.
Черные квадраты – ранее подорванные ВСУ мосты, которые ещё не восстановлены.
Красная обводка – обесточенные перегоны, где нет электрифицированного движения.
Как видим, на какое-то время логистическая связность всей Украины грамотно разорвана надвое (с учетом неработающего до сих пор Полесского хода на севере).

https://t.me/periskop_pacific/529

Источник: Colonel Cassad



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