 

Григорий Лепс выдал замуж старшую дочь

25.04.2022, 22:58, Разное
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Спустя три года отношений старшая дочь Григория Лепса, Инга Лепс, и режиссер Михаил Плутахин связали себя узами брака. Пышной свадьбы молодожены решили не делать (уверены, что только пока), а отпраздновали событие в узком семейном кругу. В числе тех, кто пришел поздравить брачующихся, были Григорий Лепс, а также его бывшая жена Анна Шаплыкова, с которой он развелся после 20 лет отношений, и их дети – Ева, Николь, Иван. Снимком, на котором изображены все присутствующие, Лепс поделился в соцсетях.

В свою очередь Инга опубликовала не протокольное, но трогательное фото с теперь уже мужем. На снимке она в белом кружевном платье вдыхает аромат латирусов, а Михаил, одетый в черный классический костюм, с нежностью смотрит на нее. 

История их любви началась в 2019 году, когда они познакомились на съемках фильма. В интервью Инга вспоминала, что Михаил тогда только закончил театр-студию МХАТ и думал создать свой экспериментальный Театр Предмета. Весной 2021 года его самобытный спектакль “Наблюдатели” был номинирован сразу в трех категориях на престижной театральной премии “Золотая маска”. На церемонии награждения Инга и сверкнула большим бриллиантом на безымянном пальце. К слову, Григорий Лепс выбор дочери одобрил в день знакомства с будущим зятем. 



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