Ядовитую змею нашли на детской площадке у дома на юго-востоке Москвы

Ядовитую змею поймали на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова», – приводит слова сотрудника пресс-службе РИА «Новости».

Он сообщил, что на место происшествия прибыл дежурный расчет поисково-спасательного отряда, который отловил змею. «Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», – добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.

Напомним, в августе прошлого года змея напала на пассажирку такси в Екатеринбурге.

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