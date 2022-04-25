 

Ядовитую змею нашли на детской площадке у дома на юго-востоке Москвы

25.04.2022, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ядовитую змею поймали на детской площадке вблизи жилого дома на юго-востоке Москвы, рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова», – приводит слова сотрудника пресс-службе РИА «Новости».

Он сообщил, что на место происшествия прибыл дежурный расчет поисково-спасательного отряда, который отловил змею. «Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», – добавил представитель ведомства, уточнив, что никто не пострадал.

Напомним, в августе прошлого года змея напала на пассажирку такси в Екатеринбурге.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Туск призвал Лукашенко раскрыть фактические результаты выборов в Белоруссии

13.07 / Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили инцидент на границе с Арменией

27.01 / Правительство Чехии поддержало инициативу найти место памятнику Коневу

22.08 / Focus – по вине Меркель путь афганским помощникам бундесвера в Германию преградил «бюрократический паркур»

03.06 / В Эстонии анонсировали отмену большинства карантинных ограничений

29.07 / Представлена новая бюджетная модель смартфона Nokia С30

01.04 / В Луганской области в патрульных бросил гранату водитель мопеда – полиция

05.07 / Вакцинация стала яблоком раздора для французского общества

18.04 / НАТО поддержала Чехию в расследовании против России

11.06 / Объявлена дата премьеры нового спорткара Nissan Z

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика