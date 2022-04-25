 

Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов

25.04.2022, 22:55, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов, о заключении сделки говорится в распространенном порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.

«Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 44 млрд долларов», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как информирует портал, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.

Незадолго до этого источники The Wall Street Journal сообщали, что стоимость покупки компании Twitter американским предпринимателем Илоном Маском может составить 44 млрд долларов, хотя ранее была озвучена сумма в 43 млрд долларов. По их данным, увеличение предполагаемой стоимости сделки может быть связано с ростом числа акций. По данным Bloomberg, переговоры по продаже компании Twitter Маску вышли на заключительный этап.

Ранее стало известно о начале переговоров компании Twitter с Маском о продаже соцсети. В начале апреля Комиссия по ценным бумагам США назвала Маска владельцем 9,2% акций Twitter Inc. Тогда же Маска признали богатейшим человеком в мире по версии Forbes.

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