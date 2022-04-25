При обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека

В результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе. Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи», – написал губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале.

«Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим», – добавил Гладков.

Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу. В селе был объявлен режим ЧС, людей эвакуировали. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной.

Ранее от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка в Белгородской области. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела белгородского села Нехотеевка со стороны Украины.

Кроме того, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины российской территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области. Днем в воскресенье село Отрадное под Белгородом было обстреляно со стороны Украины.

Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Помимо этого, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

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