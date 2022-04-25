Темпы восстановления американской экономики замедлились до минимума

Как показывает статистика, темпы восстановления американской экономики после глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, замедлились до минимума, пишет CNN. По предварительным прогнозам экспертов, экономическая активность в США в первом квартале этого года вырастет всего на 1% в годовом исчислении. И хотя у американцев всё ещё есть сбережения, накопленные за время карантина, рекордный уровень инфляции вынуждает людей с осторожностью относиться к дополнительным расходам и не стимулирует спрос, поясняется в статье.



AP

Темпы восстановления Америки от пандемии COVID-19 фактически замедлились до минимума, пишет CNN. Инвесторы готовятся к неделе, когда будут обнародованы первые масштабные данные о состоянии экомики в этом году, в том числе первые оценки экономического роста в США в период с января по март и другие важные показатели, поясняется в статье.

По предварительным прогнозам Refinitiv, рост экономической активности Америки, измеряемой валовым внутренним продуктом, в первом квартале составит всего около 1% в годовом исчислении. Федеральный резервный банк Атланты, в свою очередь, прогнозирует темпы роста в годовом исчислении с учётом сезонных колебаний на уровне 1,3% — по состоянию на середину апреля, говорится в статье.

Это довольно резкое падение, учитывая, что в последнем квартале 2021 года темпы роста составляли 6,9%, отмечает CNN. Такие показатели за прошедшие три месяца свидетельствуют о том, что, с точки зрения экономики, это был худший квартал со времён спада во втором квартале 2020 года на фоне пандемии, подчёркивается в статье.

Экономисты и раньше предсказывали, что рост в конечном итоге замедлится по сравнению с предыдущими темпами. Но даже если сравнивать с «допандемическими» временами, когда экономика США стабильно росла более умеренными темпами, нынешний показатель в размере лишь 1% крайне разочаровывает, констатирует CNN.

Как поясняют специалисты, это связано с тем, что за последние три месяца прошлого года многие компании восстановили свои резервы, что повысило экономическую активность. Однако уже в первом квартале 2022 года, по словам экономистов из Action Economics, эта тенденция прекратилась, а взамен пришла волна распространения нового штамма «омикрон» и пришлось вновь вводить некоторые ограничения в попытке её сдержать.

Хотя влияние этих событий было довольно кратковременным, долгосрочные последствия становятся очевидными только сейчас. Кроме того, серьёзное беспокойство среди американцев вызвал резкий рост цен на многие потребительские товары в начале года. А после начала российской спецоперации на Украине цены на газ и другие энергоресуры «взлетели до небес», отмечается в статье.

Данные о розничных продажах Бюро переписи населения США показывают, что общий объём продаж в марте увеличился только за счёт расходов на заправочных станциях, где продажи подскочили почти на 9%, пишет CNN. Это показывает, что большая часть возросших расходов американских потребителей сейчас повсеместно связана в основном с более высокими ценами, а не с увеличением объёмов потребления, поясняет автор.

Несмотря на то что у американцев всё ещё имеются некоторые сбережения, накопленные за период карантина во время пандемии, рекордно высокий уровень инфляции, которого американцы не видели за последние 40 лет, точно не заставляет людей совершать необдуманные покупки, подчёркивается в статье. И в конце концов это всё отразится и на показателях экономического роста, для которого необходимы потребительские расходы, предупреждает CNN.

Инвесторы, которые раньше покупали, не задумываясь, акции крупных технологических компаний, на прошлой неделе резко «проснулись» после краха акций Netflix. В то же время показатели Tesla и некоторых других корпораций дают надежду, что некоторые из них всё же смогут с успехом продержаться на финансовых рынках, говорится в статье.

Но чтобы не прогореть, инвесторы должны тщательно анализировать ситуацию и находить компании с сильными бизнес-моделями и надёжными фундаментальными принципами, рекомендуют эксперты. «Результаты первого квартала пока подтверждают наше мнение о том, что инвесторы должны быть очень избирательными», — подчеркнул в докладе на прошлой неделе главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.