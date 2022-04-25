Мнение: ФСБ порадовала Путин

Так сильно порадовала, что президент не стал тихо радоваться в одиночку, поделился радостью с прокурорскими, на их коллегии. И рассказал, мол, «сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы» (отсюда).

Могут же работать, когда работают!

Правда, сама подготовка ликвидации «известного российского тележурналиста» выглядит анекдотом, похожим на такую же трагически-анекдотичную историю «убийство Бабченко».

По сообщению ФСБ, к убийству Соловьева преступники готовились очень основательно. И хорошо подготовились: «В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика».



(отсюда).

Судя по изъятому в ходе обыска, план был такой. Преступники, перед тем, как идти на дело, должны были начитаться националистической литературы и ширнуться. Потом должны были взорвать жертву СВУ и гранатой РГД-5, потом расстрелять из шести ПМов, сделать контрольный выстрел из обреза и забросать труп восемью «коктейлями Молотова».

Одно не понятно, зачем соловьеваубийцам понадобились поддельные украинские паспорта? Неужели заказчик не мог снабдить настоящими?

А вот с расследованием покушения на Алексея Навального работа что-то не клеится. Завязло расследование. Негодяи неустановленны, не наказаны.

С нападением на Дмитрия Муратова – тоже полный ступор. И это притом, что мы сами установили нападавших. А уголовного дела, как не было, так и нет.

Иллюстрация отсюда

—