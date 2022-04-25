 

Мнение: Перешли к террору!

25.04.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин заявил, что раскрыта группа, готовившая убийство Соловьева.

Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах! Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет" (с) Путин

Чуть позже, ФСБ конкретизировало, кого именно планировалось убить.

ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных "коктейлей Молотова", 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. (с) ФСБ

Вполне очевидно, что ЦРУ будут культивировать террористическую деятельность на территории Украины и на территории РФ.
Неудача данной конкретной группы не отменяет системной работы в этом направлении. Так что у ФСБ будет много работы.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Лев Лещенко призвал не пиарить Моргенштерна из-за слов о Дне Победы

02.08 / Коронавирус в России: стали известны новые данные по числу заразившихся

06.04 / Ученые рассказали о вреде употребления алкоголя и кофе беременными женщинами

31.08 / В России за сутки коронавирус выявили у 17 813 человек

25.06 / В ответ на санкции Евросоюза Лукашенко повысил всех белорусов в воинском звании

26.12 / Егора Гайдара перезахоронят у Кремлёвской стены

23.06 / Стиль пин-ап: что это такое и как вписать его в свой образ этим летом, чтобы выглядеть не хуже винтажных красавиц

22.08 / Мнение: Доктор, меня игнорируют

02.07 / Эксперт Деев назвал методы защиты от спам-звонков

03.11 / Евгения Медведева рассказала о кулинарных предпочтениях: “Мне – блины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика