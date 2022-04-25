Почему волнуется Галкин? – Личное мнение

В профессиональных кругах на этих выходных все шушукались про Максимку Галкина. Он выступил с поджатыми губами и весь на нервах:



Фото: Соцсети

«У меня сорвались все рекламные контракты до конца года. Я потерял рекламные деньги. Это раз», — сообщил Максимка.

То есть, причиной, по которой Галкин с женой-примадонной и детьми улетел из России, оказалась банальная невозможность заработать денег.

«Второе. Я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России, где у меня должны были состояться концерты, их стали переносить или или вообще отменять», — продолжил Максим.

Напомню хронологию — это важно для понимания ситуации. Максим что-то там написал в запрещённой соцсети, тут же собрался и улетел чуть ли не первый.

На каникулы детей, как нам объяснили. Теперь, когда все каникулы закончились, Галкин всё ещё там.

Вот тут — не бьётся по времени, уж извините. Написал, тут же улетел, домой не возвращается, а когда в таком случае запретили концерты? Когда успели?

Сам улетел, но хотел их провести? По видеосвязи, что ли?

Вот это вот всё — «меня запретили» я слышу не первый десяток лет. На поверку почему-то всегда оказывается, что никто никого не запрещал, а человек громкими заявлениями оправдывает какие-либо другие свои поступки.

Если, Максим, ты хочешь жить в Израиле, в этом нет ничего страшного! Никто тебя в этом не упрекает. Это нормально, в этом не нужно оправдываться! И уж тем более, не нужно строить из себя страдальца, говоря о добровольной смене страны.

Тем более, когда все мы знаем, кто у тебя жена.

С какой целью артист разговорного жанра строит из себя гонимого деятеля, как думаете?

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