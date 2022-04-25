Минобороны: Националисты заминировали дороги в Николаевской области

Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины возле населенных пунктов Николаевской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты заложили 8 кг пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пяти метров.

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