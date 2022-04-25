 

Минобороны: Националисты заминировали дороги в Николаевской области

25.04.2022, 21:33, Новости дня
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Боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины возле населенных пунктов Николаевской области, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николаевской области с целью запугивания мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию на личных автомобилях и пешком, боевики территориальной обороны заминировали проселочные дороги и обочины вблизи населенных пунктов Капустино, Суворовка и Антоновка», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты заложили 8 кг пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пяти метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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