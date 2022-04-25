Минобороны: Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали»

Киевские власти сорвали организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым гумкоридором никто не воспользовался, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20:00 мск 25 апреля предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой – намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации людей не предпринимают.

«Такое абсолютно нелогичное и непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей – к гражданам собственной страны», – подчеркнул Мизинцев.

По его словам, несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 9 285 человек, из них 733 ребенка.

В понедельник Мизинцев заявил, что ВС РФ готовы снова открыть гуманитарный коридор для выхода с территории завода «Азвосталь» в Мариуполе мирных граждан, если они там находятся.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией.

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