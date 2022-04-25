 

Минобороны: Националисты заминировали дамбу водохранилища в ДНР

25.04.2022, 21:33, Новости дня
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Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В населенном пункте Карловка Донецкой народной республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тыс. человек», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Мизинцева, после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе затопления и распространению инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты заложили 8 кг пластида в передний бампер автомобиля, чтобы устроить теракт в отношении российского гуманитарного конвоя с расстояния пяти метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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