American Conservative – попытка вашингтонских ястребов разгромить Россию грозит привести к ядерной войне

Владимир Путин много раз сигнализировал о том, что прежде, чем он смирится с поражением, он обязательно применит тактическое ядерное оружие из своего арсенала, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Поэтому для США сегодня ключевым приоритетом должно являться избежание войны с Россией, и чем раньше завершится украинский конфликт, тем будет лучше для всех.



AP

Отвечая на вопрос, нужно ли Соединённым Штатам отправлять своих солдат, чтобы те сражались на стороне украинцев, сенатор Крис Кунс сказал, что, возможно, время для этого пришло. Президент РФ Владимир Путин «остановится только тогда, когда мы его остановим», заявил Кунс. В ответ на этот комментарий Кунса Белый дом в очередной раз подтвердил заявление президента Джо Байдена, что американские солдаты не поедут сражаться с россиянами на Украине, потому что это может обернуться третьей мировой войной.

«Идея о том, что мы отправим туда наступательное оружие, отправим самолёты, танки и поезда с американскими пилотами и американскими экипажами, — просто поймите, что это уже называется третьей мировой войной. Вам это понятно? Давайте проясним это сразу. Мы не станем развязывать третью мировую войну на Украине», — заявил Байден в марте.

Однако, как пишет американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, с тех пор, как Байден выступил с этим заявлением, красная линия касательно оказания непосредственной военной помощи украинским вооружённым силам сместилась, хотя запрет на отправку американских солдат и американских военных самолётов пока сохраняется. Текущую позицию Соединённых Штатов можно суммировать так: поскольку, если американские солдаты отправятся сражаться и убивать россиян на Украине, начнётся российско-американская война, которая потенциально может перерасти в ядерный конфликт.

Бьюкенен считает, что данную позицию можно назвать позицией Эйзенхауэра. В 1956 году президент Дуайт Эйзенхауэр отказался отправить американские войска, чтобы те помешали советским танкам подавить восстание в Венгрии. Эйзенхауэр не захотел пересечь «ялтинскую» линию, разделявшую Европу, и предпочёл не провоцировать войну.

Путин, продолжает автор материала, потерпел целую серию поражений с момента начала спецоперации, однако он также добился и определённых успехов. И если Москва возьмёт под контроль Донбасс или всё черноморское побережье Украины, превратив Киев в столицу страны, не имеющей выхода к морю, — это станет настоящим триумфом российского президента, что возвращает к тем дебатам, которые сейчас разгораются в Соединённых Штатах.

Неоконсерваторы и ястребы войны настаивают, что целями Америки должны быть убедительное поражение российской армии и её выдворение с территории Украины, а также унижение и свержение Путина. Но у данного сценария есть недостаток: Путин много раз сигнализировал, что прежде, чем он смирится с поражением его армии и страны, он применит тактическое ядерное оружие. В пользу этого говорит испытание Россией новой гигантской межконтинентальной баллистической ракеты. Те же, кто не согласен с позицией ястребов, считают, что Путин, возможно, не блефует и что скорейшее мирное урегулирование этого конфликта необходимо для того, чтобы избежать более масштабной войны, способной перерасти в третью мировую. Однако этих людей обвиняют в трусости и в стремлении упустить историческую возможность нанести РФ поражение.

«Тем не менее стоит вспомнить, что, чтобы избежать войны с СССР, президент Гарри Трумэн отказался применить силу, чтобы прорвать сталинскую блокаду Берлина. Эйзенхауэр позволил венгерской революции захлебнуться в крови и приказал британцам, французам и израильтянам уйти из Египта. Президент Джон Кеннеди допустил появление Берлинской стены. Президент Линдон Джонсон позволил странам Варшавского договора сокрушить Пражскую весну. Чем раньше завершится этот конфликт, тем лучше для всех», — заключает Патрик Бьюкенен.