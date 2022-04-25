Герхард Шрёдер – Западу не удастся изолировать Россию — он слишком нуждается в сырье

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер заявил, что странам Запада не удастся добиться ни политической, ни экономической изоляции РФ в долгосрочной перспективе. В интервью The New York Times немецкий политик отметил, что промышленность Германии нуждается не только в российских энергоресурсах, но и зависит от поставок редкоземельных элементов из России.



AP

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер предостерёг Берлин от запрета российских энергоносителей и отказался извиняться за свои тесные связи с Кремлём, пишет The New York Times.

В первом интервью после начала российской спецоперации на Украине Шрёдер заявил, что политическая и экономическая изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна, так как процветание Европейского союза всегда будет зависеть от поставок российского сырья.

«В долгосрочной перспективе вы не можете изолировать такую страну, как Россия, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в российском сырье», — отметил Шрёдер.

Как напоминает издание, до ввода российских войск на Украину в феврале текущего года зависимость Германии от российского газа возросла с 39% в 2011 году до 55%, что составляет €200 миллионов в виде ежедневных платежей РФ за поставляемые энергоносители.

При этом, по словам бывшего немецкого канцлера, Германия будет продолжать покупать российские энергоносители и после окончания спецоперации на Украине, так как немецкая промышленность «нуждается в сырье». И речь идёт не только об энергоносителях, но и о редкоземельных элементах. По мнению Шрёдера, «такое сырье нельзя просто заместить».

Экс-канцлер отметил, что Евросоюзу придётся вернуться к переговорам с Россией и он не видит причин не доверять Кремлю. «Почему мы должны проявлять недоверие? Ведь это всегда срабатывало. Им необходимы нефть и газ для бюджетных выплат, а нам нефть и газ необходимы для того, чтобы обогревать дома, и для того, чтобы экономика продолжала функционировать», — приводит издание его слова.

Шрёдер, несмотря на то, что часто слышит критику в свой адрес за тесные связи с Кремлём и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным, отказывается уйти в отставку со своих постов в совете директоров российских энергетических компаний. По его словам, он готов покинуть посты только в том случае, если РФ перестанет поставлять энергоносители в Германию. Впрочем, он заявил, что уверен в том, что «этого не произойдёт». Более того, немецкий политик выступил в защиту своей дружбы с Путиным, заверив, что «тот образ Путина, который сложился у людей, — это только половина правды».

В свою очередь, президент РФ тепло отзывается о бывшем немецком канцлере. В ходе совместной пресс-конференции с нынешним федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, который посетил Москву в феврале, Путин назвал Шрёдера «порядочным человеком», целью которого является прежде всего продвижение интересов своей страны.

«Пусть немецкий житель откроет кошелёк, посмотрит и скажет, ответит себе на вопрос: готов он в три — в пять раз больше заплатить за электроэнергию, за газоснабжение, за тепло? Если ему не хочется это делать, пусть скажет спасибо господину Шрёдеру, потому что это его результат, результат его работы», — приводит The New York Times слова российского лидера.