Упражнения для для таза и бедер, которые можно делать во время просмотра телевизора

Обычно во время домашней тренировки мы уделяем внимание мышцам ног и рук, прессу, кардио и почти всегда забываем об упражнениях на бедра и область таза. Тем не менее, это очень важно для нашего здоровья. Причем есть совсем простые упражнения, которые легко можно делать прямо перед телевизором. Вот 5 самых эффективных из них.

Круговые движения бедрами

Это упражнение не только растягивает икры, квадрицепсы и подколенное сухожилие. Оно укрепляет бедра и ягодицы, делает подтянутой спину. Вращения бедрами иногда выполнят с эластичной лентой, но это не обязательно. Встаньте на корточки на пол или коврик так, чтобы ладони оказались точно под плечами, а колени — под бедренными суставами.

Поднимите одну ногу в сторону и вверх, чтобы бедро было параллельно полу. Прежде чем сделать круг, поднимите колено к потолку, вперед к локтю, а затем снова вниз и по кругу. Старайтесь делать круги как можно большего радиуса. Двигайтесь по часовой стрелке, а затем против нее (вперед, а затем назад).

Держите руки прямыми во время круга и старайтесь не отклоняться. Сосредоточьтесь на вращении от бедра, чтобы сделать ваши круги больше. Не выпрямляйте ногу, когда чертите окружность в воздухе. Повторите по несколько подходов с одной. А затем другой ногой.

Глубокий присед с поддержкой

Глубокий присед — это техника приседания, при которой обе ступни ставятся на пол, а ваши ягодицы направлены вниз настолько, что почти касаются пяток, оставляя вас «сидящим» чуть выше уровня пола. Раньше его использовали исключительно в тяжелой атлетике, но затем упражнение «перекочевало» в фитнес.

Научившись делать глубокий присед правильно, вы укрепите мышцы тазового дна и ног и улучшите стабилизацию своего тела. Вес равномерно распределяется по ногам, обе ступни остаются на полу, центр тяжести смещается к пяткам, что повышает устойчивость корпуса. Один из способов проверить, все ли вы делаете правильно, — попросить кого-то толкнуть вас. Если не упадете — вы освоили упражнение.

Итак, положите блок для йоги или валик под седалищные кости, чтобы помочь себе в глубоком приседе, развернув пальцы ног наружу. Соедините ладони на груди, слегка раздвигая колени локтями. Задержитесь в этом положении на 10–15 вдохов, а затем встаньте. Вам может быть трудно приседать так низко без подготовки. Опуститесь настолько, насколько сможете. Занимаясь этим по несколько минут каждый день, вы обнаружите, что можете опускаться все ниже, пока не окажетесь в нужной позиции.

«Наполовину» счастливый ребенок

Поза счастливого ребенка — это растяжка, обычная для йоги, в которой она называется Ананда Баласана. Такая успокаивающая поза отлично подходит для повышения релаксации и растяжения тела. Она называется так, потому что в этом положении (лежа на спине и держась за ноги) вы будете напоминать счастливого младенца в кроватке.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Лягте на спину и вытяните прямые ноги. Поднимите правую и возьмитесь за внешнюю часть стопы правой рукой. Затем подтяните правое колено к правому плечу, чтобы усилить растяжку. Вы можете осторожно придерживать левое бедро другой рукой, чтобы оно не поднималось и не двигалось. Задержитесь в этом положении на минуту, затем повторите с другой стороны.

Хотя поза счастливого ребенка — отличный способ растянуться и снять напряжение, убедитесь, что вы избегаете распространенных ошибок. Важно, чтобы ваши плечи все время оставались на полу или коврике, поэтому не поднимайте их, когда тянетесь вперед. Если вы не можете держать плечи ровно, вместо того, чтобы схватить и удерживать внутреннюю или внешнюю сторону стопы, возьмитесь и удерживайте лодыжки или голени. Точно так же держите голову на коврике, чтобы избежать перенапряжения шеи.

Поза ребенка

Это упражнение не только растягивает бедра и лодыжки, но и помогает расслабить тело и разум. Также при правильном выполнении оно может увеличить приток крови к голове. Легкое сдавливание живота в этой позе может активировать пищеварение. Оно поможет снять напряжение в мышцах нижней части спины, груди, подколенных сухожилий и плеч.

Расставьте колени широко, сведя большие пальцы ног вместе. На вдохе отведите бедра назад, чтобы они опирались на пятки. Вытяните руки прямо перед собой, медленно вытягиваясь все дальше и дальше, но без боли. Расслабьте тазовое дно и живот, дышите диафрагмой (которая находится между грудью и животом). Задержитесь на минуту.

Растяжка «четверка»

Это одна из лучших растяжек, которые вы можете сделать для своего тела, независимо от типа тренировки. Упражнение нацелено на бедра, нижнюю часть спины и ягодицы — самую большую и мощную группу мышц вашего тела. Оно отлично подходит не только для тяжелоатлетов и бегунов, но также для всех, кто занимается фитнесом дома.

После того как вы легли на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Скрестите левую лодыжку над правым коленом и поднимите ноги до положения стола. Проденьте левую руку между ног, сцепив ладони за правым коленом. Затем подтяните ноги к груди и дышите. Держите положение в течение 30 секунд, затем повторите то же самое с другой ногой.