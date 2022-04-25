Мнение: Плохие и хорошие местоимения

Личные местоимения нередко употребляются так, что видны плохие границы.

С плохим “мы” все в моем блоге более-менее знакомы.

Плохое “мы” употребляется всякий раз, когда хочется присвоить что-то чужое: материальные и нематериальные ресурсы.

Во всех падежах и формах: “нам”, “наше”, “с нами”, “у нас” и так далее.

Приведите побольше примеров плохого “мы” в комментариях.

Учтите только.

Плохое “мы” может быть, когда вы примазываетесь к идеям партнера, а может быть когда вы его примазываете к своим идеям. Второе может выглядеть так, будто вы “делитесь” чем-то с ним, но нет. Чтобы делиться, должен быть интерес к этому партнера, а при плохом “мы”, вы присваиваете его волю так, будто он – ваша вещь и должен быть солидарен с любой вашей идеей.

При плохом “мы” всегда есть какое-то присвоение, а если что-то и дается за это, то какая-то обуза.

Плохое “мы” очень легко выловить в речи. Всегда, когда вы говорите о мыслях, чувствах, желаниях человека “мы” – это плохое “мы” или плоховатое. Адекватное “мы” бывает только по поводу совместных действий.

Помните, почему так?

Даже если партнер сообщал вам, что думает так же как и вы, не факт, что это правда, а не вежливость. Он – отдельный человек и говорить про его мысли, ощущения, желания – плохое чувство границ. Уважение к партнеру – это относиться к его внутреннему миру как к его личной территории, не распоряжаться этим в разговоре, говорить только за себя.

Например.

– Мы с Пашей считаем, что эта певица плохо поет.

Даже если Паша говорил свое мнение о певице, он мог его поменять или хотеть скрыть. Выступая за Пашу, вы берете на себя роль его рупора, и не важно, притянули вы Пашу к своему мнению или сами присовокупили к мнению Паши, лучше давать человеку самому озвучивать свою точку зрения, даже если это ваш муж.

Чем ближе ваши отношения с партнером, тем простительней плохое “мы”, тем больше КП для “мы” адекватного. Если человек мало знаком с вами или не знаком, вы не имеете права ни на какое “мы”.

Но даже с собственным ребенком может быть плохое “мы”.

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– Мы покушали. Мы идем баиньки. У нас режутся зубки.

Некоторым, начинающим изучать границы, кажется, что такое “мы” говорит о том, что мать “слила себя ребенку” или “подарила себя ему”. На самом деле слияние никогда не бывает подарком кому-то, это всегда стремление присвоить чужое. В данном случае мать – самая маленькая усипусенька, у которой режутся зубки, которая идет баиньки, и этому все должны умилиться. Хотя в реальности она – взрослая тетка.

Именно это и коробит в таком “мы”.

Нередко раздражение от чьего-то плохого “мы” бывает трудно отрефлексировать, особенно если вы не в курсе такого явления как плохое “мы”. Если вы в курсе существования конкретных багов и дефектов границ, вы видите их и замечаете в жизни куда лучше.

Но раздражение существует и без рефлексии. Без рефлексии оно растет даже больше.

Так, например, придя в компанию с женой, некоторые мужья чувствуют, что их как будто душат и стягивают на их шее ошейник. Это часто происходит из-за постоянного плохого “мы” жены. Она рассказывает про них с мужем так, будто он – ее безмолвный девайс.

– Мы с Васей решили провести отпуск у моих родителей на даче. Мы хотим накопить на ремонт и к морю не рвемся. А Вася давно собирается сделать маме теплицу.

Кроме плохого “мы”, есть и хорошее.

Это не просто адекватное “мы”, когда вы говорите про совместные действия в прошедшем времени. “Мы были”, “мы ездили”, “мы посетили” и так далее. В таком “мы” нет ничего особенного.

Хорошее “мы” это красивый светский прием, иногда даже рыбацкий.

Это когда вы про свое достижение говорите как про общее с кем-то. Вот здесь вы делитесь с кем-то своим.

“Наша квартира” – про свою квартиру, в которой партнер рад жить. Понятно почему “рад” – важно?

“Наш проект” – про успешный проект, в котором другой принимал символическое участие. Понятно, почему принципиальна – успешность?

Понятное, почему неприятная партнеру ваша квартира и ваш неуспешный проект были бы плохим “мы”?

“Мы – красотки” – сказанное более красивой подругой менее красивой – хорошее, наоборот – плохое.

“Мы – физики” – сказанное профессором студентам – хорошее “мы”. А сказанное студентами профессору – плохое.

Понятное почему?

Приведите еще варианты хорошего “мы” и плохого.

Недавно в ТГ я писала, что кроме плохого “мы”, бывает еще плохое “вы” и даже плохое “они”.

Про “они” я просила вам предположить, что такое плохое “они”, но верного ответа не получила.

Расскажу сама.

Плохое “они” – это когда вы пытаетесь сепарироваться, чтобы скинуть с себя ответственность.

Это тоже дефект границ, когда вы хотите отделиться от чего-то общего, сделав вид, что вы мимо проходили или примус починяли.

Плохое “вы” – это когда вы хотите навесить на кого-то чужую ответственность, коллективную или просто чужую, иногда даже свою.

Например: “вы, мужчины, используете женщин”. Даже если эту женщину и использовал какой-то мужчина, при чем тут все и этот конкретный мужчина, к которому она обращается с персональным наездом?

А плохое “они” – это когда вы хотите скинуть с себя ответственность, отмежевавшись от своей социальной группы.

“Женщины – такие меркантильные”, – говорит женщина про каких-то других женщин. Она – уникальная снежинка и ее идентифай – Человек, а не женщина.

“Русские – такие агрессивные”, – говорит гражданин РФ, воображая, что он не относится к этим “им”.

“Народ – такое быдло”, – говорит представитель народа, считающий, что уж он-то Личность, а не эти “они”.

Приведите еще примеры плохого “вы” и плохого “они”.

Нередко, когда с одной стороны плохое “вы”, с другой стороны летит либо встречное плохое “а вы”, либо оправдания с плохим “они”.

Приведите эти пары “пикировок” скалками и щипцами.

Все личные местоимения бывают плохими, адекватными или хорошими.

Адекватные – это нормальные, точно соответствующие границам.

Их тоже приводите по ходу примеров, чтобы мы видели, что все понимают.

А хорошее “вы” понятно как выглядит? Все “хорошие местоимения” – это рыбацкие приемы, по крайней мере очень вежливые формы. В хорошем “вы” человек отдает другим часть своих достижений.

А как выглядит хорошее “они”?

Само собой, бывает также плохое и хорошее “я”.

Плохое “я” – это когда про нечто чужое или общее вы говорите “я” (мое, у меня, мне).

Хорошее “я” – наоборот. Как?

Приведете примеры?