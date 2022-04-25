Минпромторг заявил о готовности корректировать список товаров для параллельного импорта

Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, возможно, наоборот, сужаться с точки зрения позиций. Если производители будут оставаться, если поставщики (своей – прим. ВЗГЛЯД) продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа», – приводит его слова РИА «Новости».

В субботу Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

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