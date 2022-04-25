 

Минпромторг заявил о готовности корректировать список товаров для параллельного импорта

25.04.2022, 20:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и, возможно, наоборот, сужаться с точки зрения позиций. Если производители будут оставаться, если поставщики (своей – прим. ВЗГЛЯД) продукции по импорту будут сохранять свою логистику и будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы их продукция, их бренды не входили в перечень нашего приказа», – приводит его слова РИА «Новости».

В субботу Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Конфликт Армении и Азербайджана. В МАУ объявили об отмене рейсов в Ереван

07.07 / Литва построит стену на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов

16.05 / Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский

10.06 / Джонсон и Байден собрались принять новую Атлантическую хартию

02.02 / Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback

28.07 / Морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус

26.03 / СМИ: Свидетели подтвердили укрытие националистов в больнице в Волновахе

23.01 / В ОДКБ оценили активность НАТО в Восточной Европе

06.08 / Тытыч: Суды успешно валят следствие по делам Майдана и освобождают подозреваемых

10.11 / Захарова резко ответила на обвинения Польши в миграционном кризисе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика