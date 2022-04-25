 

СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО

25.04.2022, 20:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным Aftonbladet, правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления, передает РИА «Новости».

«Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», – сообщил газете правительственный источник.

В четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.

По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Боевики на Донбассе 29 августа девять раз нарушили тишину. Двое украинских военных ранены

16.02 / В Офисе президента заявили о готовности Украины и ОАЭ совместно работать над созданием вакцины от COVID-19

07.12 / Адвокат в суде заявил, что Чаус потерял слух. ВАКС отложил заседание на неделю

04.01 / Из-за угроз со стороны Ирана Пентагон остановил передислокацию авианосца USS Nimitz

05.12 / Конгресс США ужесточил санкции против газопроводов “Северный поток – 2” и “Турецкий поток”

07.11 / СК возбудил дело после жестокого избиения школьника в Хабаровском крае

05.02 / Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной

23.03 / “Человек – не стекло, его не заменишь”. Под Печерским судом прошел митинг в поддержу задержанного у Офиса президента Сорда

15.08 / Задержанного в Белоруссии российского журналиста Важенкова отпустили

22.10 / WT – хватит лишь для крупного регионального конфликта — аналитики дали невысокую оценку военной мощи США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика