Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания

Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра «Шелковый путь» в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе, рассказал представитель экстренных служб.

«Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются», – передает его слова РИА «Новости».

Эвакуация началась вечером в понедельник, посетителей и персонал торгового центра «Шелковый путь» на 32-м км МКАД эвакуируют в Ленинском городском округе Московской области из-за сильного задымления.

Оно наблюдалось на минус первом этаже в складском помещении. Ранее сообщалось, что власти Тверской области подтвердили информацию о том, что при пожаре в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери погибли 17 человек.

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