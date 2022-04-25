 

Около 200 человек эвакуировали из ТЦ на МКАД из-за возгорания

25.04.2022, 20:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порядка 200 человек эвакуировали из четырехэтажного торгового центра «Шелковый путь» в городском округе Видное Московской области из-за возгорания на складе, рассказал представитель экстренных служб.

«Эвакуировано 200 человек. Погибшие и пострадавшие уточняются», – передает его слова РИА «Новости».

Эвакуация началась вечером в понедельник, посетителей и персонал торгового центра «Шелковый путь» на 32-м км МКАД эвакуируют в Ленинском городском округе Московской области из-за сильного задымления.

Оно наблюдалось на минус первом этаже в складском помещении. Ранее сообщалось, что власти Тверской области подтвердили информацию о том, что при пожаре в Центральном НИИ Войск воздушно-космической обороны в Твери погибли 17 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Ученые определили, сколько кислорода выделяют мхи

04.07 / На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

08.11 / “Шахтер” разгромил в Киеве “Динамо” Луческу

07.05 / Экономика: Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

18.06 / Киев раскрыл основную тему переговоров Байдена и Зеленского

05.08 / Лукашенко и «коварная Москва»

01.10 / Нардеп Шахов о пожарах в Луганской области: Катастрофы можно было бы избежать, если бы чиновники просто делали свою работу

12.12 / В Иране блогера приговорили к 10 годам заключения. Она искажала фото, чтобы быть похожей на “Труп невесты”

18.12 / Богдан заявил об энергетическом кризисе в Украине

08.02 / Бурба рассказал, какие легенды разрабатывали украинские спецслужбы, когда готовили спецоперацию по вагнеровцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика