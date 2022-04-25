Мнение: Коротко о разном. 25.04.2022

Коротко о разном. 25.04.2022

1. В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погибло 18 человек, еще 17 находятся в местных больницах. Здание очень сильно пострадало. В качестве наиболее вероятной причины пожара называют старую проводку и короткое замыкание. Следствие продолжает устанавливать причины пожара.

2. Началось серийное производство новых ЗРК "С-500" Прометей, которые должны к середине 20х годов стать основными комплексами российских ПВО, сменив С-400.

3. Также началось серийное производство новых МБР "Сармат", которые должны усилить ядерную триаду РФ. Первый полк вооруженный МБР "Сармат" встанет на дежурство осенью этого года. На текущий момент именно ядерное оружие является главным гарантом выживания страны – если бы ядерного оружия не было, НАТО уже давно напало бы на Россию. Лишь страх ответного ядерного удара их сдерживает.

4. Согласно американским документам, аналог российского гиперзвукового "Циркона" США смогут поставить на вооружение не ранее 2027-го года. По этому типу вооружений у США официально 5 лет отставания от РФ. По аналогу "Кинжала" чуть меньше, там около 2-3 лет отставания. За счет наращивания финансирования, рассчитывают догнать к середине 20х годов, а во второй половине 20х – обогнать. По крайней мере на бумаге.

5. Обучение ВСУ работы с 155-мм буксируемыми гаубицами уже организовано на территории Польши. Туда свозят как сами гаубицы – буксируемые из США и Канады, так и снаряды для них. Там же будет проходить процесс подготовки экипажей для 155-мм САУ различных типов, которые будут поставлены на Украину в мае-июне. 19 гаубиц М777 уже поставлены на Украину. Также обещают дополнительные поставки "Стингеров" и "Джевелинов".

6. По итогам успешерного применения крылатых ракет "Калибр" на Украине (кампания стала настоящим бенефисом этой крылатой ракеты), сама ракета будет доработана, дабы получить новое изделие с повышенными характеристиками (появится какой-нибудь "Калибр-М" или что-то в таком духе). Само собой, производство этих ракет будут наращивать.

7. Назначенный ДНР новый мэр Мариуполя заявил, что завод "Азовсталь" восстанавливать не будут. Намекает на сильные разрушения территории предприятия.

Соответственно, Ахметов может попрощаться с предприятием во всех смыслах. А вот завод имени Ильича и "Азовмаш" восстановят. Вместе с утратой Мариуполя, Украина фактически утратила и часть металлургической промышленности, которую нечем компенсировать.

8. Австралия и США пытаются надавить на Соломоновы острова, которые заключили соглашение с Китаем, которое допускает возможность создания там китайской военной базы. Несмотря на то, что Китай официально заявил, что планов строительства военной базы на Соломоновых островах нет, Австралия заявляет, что это "красная линия" и что США и Австралия не потерпят китайской военной базы рядом с Австралией. Не так давно, когда тоже самое заявляла Россия применительно к базам НАТО на Украине, Вашингтон заявлял, что не приемлет подобных "красных линий" и рассуждал о праве стран самостоятельно выбирать альянсы. Как видим, на Соломоновы острова этот "принцип" не распространяется.

9. Посол РФ в США Антонов заявил, что США блокируют работу дип.представительств РФ, а также отказываются возвращать дипломатическую собственность.

По факту, дипломатические отношения уже практически достигли дна, находясь рядом с опцией разрыва дип.отношений. Никаких реальных переговоров между двумя главными акторами войны на Украине сейчас не ведется.

10. Украина не откажется от намерения вступить в НАТО и не уберет это стремление из Конституции. Собственно, это все что нужно знать про "эффективность" переговоров в Стамбуле. Напрасная трата времени.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Канал на Рутубе, куда потихоньку заливаю видео по СВО – https://rutube.ru/channel/23471524/ (модерация чуток ускорилось – одно видео одобрили за 2 часа)

По гуманитарке. В блоге не выкладываю, все сборы и отчеты о поставках в телеге. Так что хочет помочь, вам туда. Конкретно сегодня, сбор на 4-ю отдельную мотострелковую бригаду армии ЛНР https://t.me/boris_rozhin/44974, на нее уже загнали в ЛНР 2 "Урала" с грузом. Сейчас еще хорошо бы 2-3 "Урала" насобирать.

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