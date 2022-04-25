Оторвавшиеся от народа – Личное мнение

Осевшая в Дубае Оксана Самойлова объявила о том, что сделала процедуру омоложения локтей. Тимати накормил сына чёрной икрой. Запретосамка разбила Ламборгини.



Фото: Телеграм

Именно так выглядят наши сегодняшние светские новости.

Новости, которые никому не интересны. Новости, которые никто не хочет обсуждать.

Наши местечковые селебрунишки настолько оторвались от народа, что перестали вызывать к себе хоть какой-то интерес.

Невозможно, омолаживая писю и локти Дубае, быть интересной Свете Ивановой из Ростова, которой после работы нужно забрать сына из сада.

Невозможно, фальшиво рыдая над разбитой (опять же в Дубае) Ламбой, быть интересной студенткам из Воронежа.

Невозможно, скармливая с ножа чёрную икру сыну, мать которого тусит в Дубае с арабом, быть интересным людям своей страны.

В английском языке есть хорошее слово: relatable. Переводится как «тесно связанный», «близкий», «понятный».

Чтобы селеб и дальше оставался селебом, он просто обязан быть relatable для народа. Между селебоми теми, на ком он зарабатывает деньги, обязательно должна быть тесная связь.

И эту связь сфальсифицировать нельзя.

Вот Джей Ло почему до сих пор селебка? Ну, работает много — это понятно.

Но ведь мы обсуждаем Лопес не только и не столько в контексте её творчества. Личные печали и радости Дженнифер близки и понятны чуть ли не всем тёткам мира. Она — relatable. Как и другая Дженнифер — та, которая Энистон.

Как была relatable и Алла «Сильная женщина плачет у окна» Пугачёва. Вечная брошенка. Вечная мать-одиночка. Полноватая. За словом в карман не лезла.

Такая Пугачёва нашим тёткам была близка и понятна. Она была Аллой. Их Аллой.

А потом Алла Борисовна сильно оторвалась от народа: засела в замке с мужем, который годится ей в сыновья. В биологическом возрасте прабабушки стала матерью через суррогатную матку. Уехала в Израиль. Там, наверное, ей лучше.

Рада за неё, правда. Нисколько не осуждаю.

Но это всё очень и очень далеко от наших тёток. Это — не их родная Алла, а какая-то чужая Алла Борисовна, которую они тупо не понимают.

Впрочем, самой Пугачёвой их понимание уже и не нужно. Она своё отработала и заработала. Она — на пенсии.

А вот селебрунишкам помоложе и не таким монументальным, как АБ, — Тимати, Самойловой, Боне и прочим — хочу дать совет: хотите оставаться на плаву, не отрывайтесь от народа.

Живите жизнью народа. Знайте народ. Будьте с народом. Кланяйтесь в ноги людям, благодаря интересу которых вы пока ещё кормите своих детей чёрной икрой.

Тимати, если ходи сюда, учить буду.

Если ты рассчитываешь на господдержку, то знай: будешь оторван от народа — никакой шапкозакидательный ура-патриотизм тебе не поможет её получить.

Так выглядит правда.

Без искреннего интереса людей вы все — ничто, ноли без палок.

Купить интерес невозможно. Его можно только завоевать. И делается это никак посредством омоложения локтей и писи в Дубае и уж, тем более, никак не бессвязными россказнями про пользу ахуяски.

Отбиваться от народа нельзя. Всосали, полусветские вы мои?

Вот идите и исполняйте. И кланяйтесь мне в ноги, что я с вами — такими неумными — пока ещё вожусь.

Есть селебы, которые вам интересны, или на ум сходу никто не идёт?

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