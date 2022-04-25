 

Устройства пользователей ВК будут использовать в качестве серверов для социальной сети

25.04.2022, 20:11, Разное
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Глава технического отдела “ВКонтакте” Олег Волков сообщил о тестировании нового алгоритма хранения и обработки данных для работы социальной сети.

Схема предусматривает использование компьютеров и мобильных телефонов пользователей сервиса в качестве удаленного сервера и дата-центра. Такие нововведения приняты из-за дефицита в России комплектующих для больших серверов.

– В столь тяжкие дни мы должны сплотиться не только духовно, но и железно. Если вы не хотите зависаний или долгих загрузок нам придется перейти на новый алгоритм для работы нашей любимой соцсети, — написал в запрещенном Twitter глава технического отдела ВК.

По данным источников из компании, глобальное обновление “прилетит” на 9 мая, размер мобильного приложения вырастет до 20Гб, у каждого пользователя будет зарезервировано минимум 18 Гб памяти под нужды хранения контента. Также ваше устройство будет работать на повышенной мощности. Для этого служба поддержки ВК рекомендует озаботиться охлаждением для корректной работы соцсети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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