Австрия против членства Украины в ЕС не только сейчас, но и в будущем

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Украина не должна становиться членом ЕС, призвав Киев к «иному пути» развития связей с Европой, передаёт Fox News. Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выразило разочарование позицией Вены, назвав её «недальновидной».



АР

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг высказался против полноправного членства Украины в Европейском союзе, пишет Fox News.

По словам Шалленберга, Украина не должна получить статус кандидата в июне. В ходе выступления на Европейском медиасаммите глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность Австрии нейтралитету как ключевому элементу «самоопределения» страны.

«Мы не принадлежим ни к одному военному союзу и не хотим этого», — заявил министр, при этом указав на вклад Австрии в оборону Украины.

Шалленберг подтвердил свою позицию австрийскому изданию Heute и пошёл дальше, отметив, что Украина в принципе не должна становиться членом ЕС даже в будущем. Он призвал Киев к «иному пути» развития связей с Европой.

Министерство иностранных дел Украины выразило разочарование позицией Вены, назвав заявление австрийского чиновника «недальновидным» и «не отвечающим интересам единой Европы».

«Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран — учредителей ЕС поддерживает членство Украины», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

Впрочем, как отмечает Fox News со ссылкой на данные Heute, около 40% австрийцев считают позицию правительства по Украине «в целом правильной», в то время как 23% считают правительство «слишком проукраинским», а 17% — «слишком пророссийским».