Теперь это уже классика: с чем сочетать самые актуальные модели плиссированных юбок

Ласковое солнышко заставляет модниц задуматься о пополнении гардероба. Однако сначала внимательно посмотрите, а вдруг у вас залежалась на полках плисированная юбка. А если нет, то срочно отправляемся в магазин! Плисированные юбки снова вернулись в моду и прочно в ней обосновались. А с чем они сочетаются? Об этом читайте далее.

Вечная классика

С помощью этого предмета одежды вы сможете создавать самые яркие и стильные образы. Возможно, вам покажется, что за складками юбки плиссе будет ухаживать сложно. Но оно того стоит!

А впервые эти юбки стали популярными еще в начале 20-го века. Теперь это уже классика. На сегодняшний день они представлены в самых разных вариациях. Поэтому, подобрать модель на свой вкус будет совсем несложно. Мы дадим вам советы по подбору аксессуаров и одежды к ним.

Разнообразие фасонов

Многим женщинам при упоминании плиссированной юбки представляется классический вариант, где длина намного ниже колена. В наступившем сезоне дизайнеры радуют нас разнообразием фасонов. Они не только предлагают разную длину, но и наличие разнообразных деталей. Это может быть и баска, и асимметричный подол, и даже стильный ремень на талии. Плиссированные юбки позволяют любой женщине почувствать себя модной, стильной и элегантной.

Советы от звезд

Модные блогершы, а также известные медийные личности с большим удовольствием включают плиссированные юбки в свой гардероб. Испанка Хелена Бордон (главное фото), известная самыми удачными сочетаниями модных вещей, демонстрирует яркий образ. Однотонный наряд в неоновых цветах она великолепно сочетает с прозрачными босоножками и небольшой светло-бежевой сумочкой. Уж в чем в чем, а во вкусе этой великолепной девушке не откажешь!

Блогер из Германии Леони Ханне отлично совмещает серые и голубые цвета в одежде. Обратите внимание на великолепный фасон ее юбки, который позволяет продемонстрировать стройные ноги. Аксессуары подчеркивают подчеркивают стиль и элегантность созданного образа. Можно привести еще большое количество примеров зведных модниц, но давайте рассмотрим не только варианты праздничной одежды, но и повседневной.

С чем носить плиссированную юбку

Спешим вас обрадовать! Плиссированная юбка легко сочетается с любым верхом. Не хочется сильно наряжаться? Вы можете выбрать свой любимый свитер. Хотите подчеркнуть стройную талию? Тогда наденьте рубашку или блузку, а затем заправьте ее в юбку. Можете даже взять подходящий ремень, сделав яркий и стильный акцент на талии. Так же используйте и пояс. Его можно завязать вокруг юбки или поверх свитера. Вы можете экспериментировать с любым верхом: кардиганы, пиджаки, пальто и многое другое.

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Как видите по фотографиям, плиссированные юбки великолепно смотрятся как с заправленными внутрь блузками, так и с длинными кардиганами и пиджаками.

Создавайте монохромные образы в нежных, светлых оттенках. Весной и летом это особенно актуально.

Не только для худеньких, но и для полных

Даже если ваша фигура далека от идеала, то это еще не повод отказываться от юбок в складку. Самое главное в данном вопросе – соблюдать несколько правил. Лучше всего выбирать юбку в пол, которая сделает облик более гармоничным и женственным. Подбирайте обувь на каблуке, она поможет зрительно вытянуть силуэт. Верх должен подчеркивать достоинства вашей фигуры и скрывать недостатки. Если у вас широкие бедра, то рекомендуем подчеркнуть талию с помощью ремня или пояса.

С какой обувью носить

Современный стиль позволяет сочетать плиссированную юбку практически с любой обувью. Вы можете смело надевать юбку как с простой футболкой и кроссовками, так и с кравивой блузкой и высокими шпильками.

И в том, и в другом случае выглядеть вы будете стильно и элегантно!