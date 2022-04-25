В технополисе “Москва” откроется инновационный центр микроэлектроники

В 2022 году на территории особой экономической зоны “Технополис “Москва” появится новый инновационный центр по производству микроэлектроники. Среди прочего предприятие займется импортозамещением.

Профильную отечественную продукцию будут производить на зеленоградской площадке “МИЭТ”, которая входит в столичную ОЭЗ. Строительные работы нового корпуса уже находятся на завершающем этапе. Об этом рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«На площадке “МИЭТ” в столичной ОЭЗ создается инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и подготовки кадров в области электроники”, – уточнил чиновник.

По его словам, строительством занимается Зеленоградский инновационно-технологический центр АО “ЗИТЦ”, который планирует вложить в проект полтора миллиарда рублей. Всего будет возведено два корпуса, которые примут резидентов площадки.

Как подчеркнул генеральный директор “Технополиса “Москва” Геннадий Дегтев, предприятие начнет работать уже в текущем году. По его словам, в корпусе расположатся научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО “ЗИТЦ” и завода “Протон” совместно с учеными университета “МИЭТ”.

Глава ОЭЗ уверен, что на новых площадках специалисты смогут более оперативно производить и внедрять новые технологии. Он отметил, что и сама экономическая зона, резидентами которой являются более 30 компаний в сфере микроэлектроники, получит мощный импульс к развитию.

“В прошлом году резиденты особой экономической зоны этой отрасли на 30 процентов увеличили выпуск своей продукции, нарастили поставки на российском рынке и за рубежом», — напомнил Дегтев.