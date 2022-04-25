Как “подчиненный США” стал президентом Франции: объяснил политилог

Второй тур президентских выборов в Пятой республике завершился победой действующего главы государства Эммануэля Макрона. Впервые за 20 лет президенту Франции удалось сохранить свое кресло в ходе очередного избирательного процесса. Результаты политической гонки эксклюзивно для издания “Дни.ру” прокомментировал член Высшего совета Общероссийского движения “Сильная России”, кандидат политических наук Максим Бардин.

Хозяин Елисейского дворца фактически повторил результат выборов, сложившийся перед его первым сроком. Пять лет назад он уже выходил во второй тур с бессменной соперницей Марин Ле Пен. По мнению эксперта, на этот раз правый политик сполнила роль статиста.

“Выборы президента Франции больше были похожи на классический договорной спортивный матч”, – заявил Бардин.

По его словам, действующий глава государства является всего-навсего проектом политтехнологов, сотворенным еще пять лет назад. Аналитик напомнил, что в 2017 году пост президента в Пятой республике занял мало кому известный политик, ради которого с дистанции сошел сам Франсуа Фийон.

Политолог уверен, что это соответствует механизму “клиентарно-патронажных” отношений, сложившихся между Евросоюзом и США. По его мнению, сегодня и речи не идет о партнерстве Вашингтона и Берлина или Парижа, или Рима. Фактически Белый дом для Елисейского дворца выступает в роли “патрона”, а не партнера.

“Получается, что в 2017 году США, с помощью определенных политтехнологий, по сути, назначили президентом Франции собственного подчиненного”, – отметил Бардин.

Он также подчеркнул, что Макрон за пять лет управления провалился по всем фронтам и, казалось бы, должен был проиграть в ходе президентской гонки. Меж тем, на арену вновь вышла вечная оппозиционерка Ле Пен.

Эксперт не исключил, что соперница действующего главы государства прекрасно понимала, куда ввязалась, поэтому заранее попросила для себя “отступные”. На ее роль статиста также указывает немедленное признание поражения на выборах президента Франции, полагает эксперт.