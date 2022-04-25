 

Мнение: Британия возвращается к углю, нехватка стали в Европе и рост цен на энергию в Британии

25.04.2022, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. Радикальные экологи продолжают дырявить многострадальную британскую экономику, обещая, что зелёная энергетика решит все проблемы. Парадоксальным образом, природе становится только хуже, а вот энергии перестало хватать. Британия готова уже возобновить добычу угля, который считается чуть ли не самым грязным топливом из всех возможных:

https://lenta.ru/news/2022/04/24/shakhta/

Правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту из-за санкций против России для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их данным, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступил за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Муниципальные власти также разрешили строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но после критики от оппозиции и защитников окружающей среды британское правительство инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта. Британский премьер Борис Джонсон в ноябре 2021-го в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что не поддерживает строительство новых шахт.

Издание указывает, что на шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь, 40 процентов импорта которого в королевство ранее приходилось на Россию.

2. Причина по которой Британия хочет вернуться к славным для неё временам XVIII-XIX века, эпохе угля и стали, не только в нехватке источников дешёвой энергии. Без коксующегося угля не получится выплавлять сталь:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/probl/

Цены на чугун и металлолом в Великобритании выросли из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса. Цены на топливо, необходимое для плавки металла, также выросли. Лидеры отрасли опасаются, что им придется поднять цены для потребителей, передает Reuters.

Глава британской группы сталелитейных компаний United Cast Bar (UСB) Джеймс Брэнд признался, что в Великобритании начались проблемы со сталью. Подорожание металла и топлива вынудило его поднять цены на продукцию на 70 процентов. По словам предпринимателя, его компания может лишиться шести процентов прибыли из-за антироссийских санкций и топливного кризиса.

Из-за экологической политики Великобритании сталелитейные заводы в стране вынуждены платить больше, чем производства из ЕС. Обычно счета за электроэнергию в UCB составляют около 250 тысяч фунтов стерлингов в месяц. В марте фирма получила счет на сумму 450 тысяч фунтов, отметил Бренд. Расходы на сырье также подскочили на 19 процентов за последний год. Еще один важный фактор — нехватка рабочей силы и грузовых судов для транспортировки товаров. Сталелитейщики по всей Европе сталкиваются с аналогичными проблемами. Производства страдают от стремительного роста цен на электроэнергию и перебоев с логистикой.

Россия является не только крупнейшим поставщиком нефти, газа и зерна в Европу, но и одним из важнейших поставщиков угля и металла. Другим крупным поставщиком угля и чёрных металлов ранее являлась Украина. Сейчас Западная Европа попытается забанить наш металл. Как следствие, цены в регионе вырастут.

3. Цены на газ для населения в Британии в начале апреле повысили на 20%, но это только начало. Когда начнётся зимний отопительный сезон, аналитики обещают повышение цен ещё на 50%. Также они ждут роста цен на электричество:

https://ura.news/news/1052544647

По итогам года газ в Британии может подорожать чуть ли не вдвое, и это при том, что правительство пытается сдерживать рост цен для частных потребителей.

Уже сейчас каждый 12-й британец не просто живёт в долг, а выживает в долг – именно такая доля населения берёт кредиты для того, чтобы расплачиваться за самые базовые вещи, вроде электричества и еды:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-08/payday-loan-searches-surge-after-crippling-rise-in-u-k-food-energy-bills

Что же, нам торопиться некуда. Посмотрим, что будет в Британии в 2023 году.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Все оттенки золота – самый трендовый маникюр ноября: тенденции главного нейл-арта поздней осени

24.07 / Гигантские пещеры на планетах или их спутниках могут хранить следы жизни

12.11 / Россиян ограничат в снятии наличных денег – подробности

31.07 / Российские рыбаки поймали тунца весом около 200 килограммов

31.05 / The Station: Rivian rolls towards an IPO and Quantumscape makes a big battery hire

07.05 / «Информационный фронт» против России пока не открыт

08.08 / Ученые: Лекарство от коронавируса создадут с помощью ламы

29.08 / Белая рубашка и не только: базовые предметы гардероба, чтобы выглядеть стильно

26.01 / Москвичи поддержали проект реконструкции стадиона “Авангард”

22.05 / Активисты BLM раскритиковали Музей мадам Тюссо за «слишком белую» скульптуру Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика