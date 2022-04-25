Мнение: Британия возвращается к углю, нехватка стали в Европе и рост цен на энергию в Британии

1. Радикальные экологи продолжают дырявить многострадальную британскую экономику, обещая, что зелёная энергетика решит все проблемы. Парадоксальным образом, природе становится только хуже, а вот энергии перестало хватать. Британия готова уже возобновить добычу угля, который считается чуть ли не самым грязным топливом из всех возможных:

https://lenta.ru/news/2022/04/24/shakhta/

Правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту из-за санкций против России для снижения зависимости от российских энергоресурсов. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По их данным, министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув выступил за разработку будущей угольной шахты в городе Уайтхейвен в графстве Камбрия на северо-западе Британии. В правительстве уверены, что это предприятие позволит обеспечить углем ключевые сталелитейные заводы королевства в условиях антироссийских санкций.

Муниципальные власти также разрешили строительство этого объекта в Уайтхейвене в октябре 2020 года, но после критики от оппозиции и защитников окружающей среды британское правительство инициировало новую проверку целесообразности указанного проекта. Британский премьер Борис Джонсон в ноябре 2021-го в ходе Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) заявил, что не поддерживает строительство новых шахт.

Издание указывает, что на шахте в Уайтхейвене планируется добывать коксующийся уголь, 40 процентов импорта которого в королевство ранее приходилось на Россию.

2. Причина по которой Британия хочет вернуться к славным для неё временам XVIII-XIX века, эпохе угля и стали, не только в нехватке источников дешёвой энергии. Без коксующегося угля не получится выплавлять сталь:

https://lenta.ru/news/2022/04/22/probl/

Цены на чугун и металлолом в Великобритании выросли из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса. Цены на топливо, необходимое для плавки металла, также выросли. Лидеры отрасли опасаются, что им придется поднять цены для потребителей, передает Reuters.

Глава британской группы сталелитейных компаний United Cast Bar (UСB) Джеймс Брэнд признался, что в Великобритании начались проблемы со сталью. Подорожание металла и топлива вынудило его поднять цены на продукцию на 70 процентов. По словам предпринимателя, его компания может лишиться шести процентов прибыли из-за антироссийских санкций и топливного кризиса.

Из-за экологической политики Великобритании сталелитейные заводы в стране вынуждены платить больше, чем производства из ЕС. Обычно счета за электроэнергию в UCB составляют около 250 тысяч фунтов стерлингов в месяц. В марте фирма получила счет на сумму 450 тысяч фунтов, отметил Бренд. Расходы на сырье также подскочили на 19 процентов за последний год. Еще один важный фактор — нехватка рабочей силы и грузовых судов для транспортировки товаров. Сталелитейщики по всей Европе сталкиваются с аналогичными проблемами. Производства страдают от стремительного роста цен на электроэнергию и перебоев с логистикой.

Россия является не только крупнейшим поставщиком нефти, газа и зерна в Европу, но и одним из важнейших поставщиков угля и металла. Другим крупным поставщиком угля и чёрных металлов ранее являлась Украина. Сейчас Западная Европа попытается забанить наш металл. Как следствие, цены в регионе вырастут.

3. Цены на газ для населения в Британии в начале апреле повысили на 20%, но это только начало. Когда начнётся зимний отопительный сезон, аналитики обещают повышение цен ещё на 50%. Также они ждут роста цен на электричество:

https://ura.news/news/1052544647

По итогам года газ в Британии может подорожать чуть ли не вдвое, и это при том, что правительство пытается сдерживать рост цен для частных потребителей.

Уже сейчас каждый 12-й британец не просто живёт в долг, а выживает в долг – именно такая доля населения берёт кредиты для того, чтобы расплачиваться за самые базовые вещи, вроде электричества и еды:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-08/payday-loan-searches-surge-after-crippling-rise-in-u-k-food-energy-bills

Что же, нам торопиться некуда. Посмотрим, что будет в Британии в 2023 году.