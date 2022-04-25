Мнение: Покушение на Соловьева

Как и почти всё, что изображает и передает в последние месяцы руководство РФ, это сообщение также выглядит как какой-то лживый и нелепый фарс. Хотя, конечно, не исключено, что хотя бы в виде исключения именно это сообщение – о страшной “команде нацистов” с поддельными (!) украинскими паспортами – оказалось вдруг правдой. Чего там у них: самодельное взрывное устройство, пистолеты-автоматы, тыща патронов… выглядит до такой степени солидно, словно “нацисты” запланировали устранить Соловьева, попутно захватив штурмом Останкино.

Помнится, в свое время для устранения Влада Листьева (фигуры в телевизионном мире всяко покрупнее Соловьева) хватило всего двух пуль в ТТ. Анну Политковскую, тоже известную журналистку, убили и вовсе одним выстрелом в затылок (опять СВУ не понадобилось). Но главное, что непонятно – почему поддельным украинским нацистам понадобился именно Соловьев? Выглядит примерно так, как если бы во время ВОВ абвер заслал прямо в Москву спецбригаду, чтобы убить… Левитана. Вроде, по логике, если б у абвера впрямь была бы команда террористов в Москве, им бы стоило озаботиться убийством какого-нибудь сталинского маршала или министра, не говоря уж о самом “главковерхе”. Зачем размениваться на мелочи, если ты в Москве, у тебя СВУ и 1000 патронов? Потери бойца кремлевский агитотряд даже не заметит – вон, у них уже целый Мардан под парами, стоит, бьет копытом.

Странно, одним словом. Некоторые проводят аналогии с Бабченко – мол, наше ФСБ (по украинской версии) засылало киллеров, чтобы убить Аркадия, и вот типа ответка в порядке аллаверды от украинцев (правда, непонятно, почему НАСТОЛЬКО запоздалая). Однако не надо путать – покушение на Бабченко, даже если оно в самом деле планировалось (что не факт), все ж пытались осуществить в мирное время и в отношении как бы “перебежчика” (у Бабченко изначально российское гражданство). В мирное время убийство журналиста в чужой стране – максимум, что может себе позволить соседнее государство, надеясь не вызвать этим войну.

Однако сейчас время уже немирное, боевые действия идут вовсю, и в такой ситуации естественно, что в приоритете военные цели.

Я бы предположил, что данное “покушение” – в каком-то смысле черная метка самому Соловьеву, причем отнюдь не от украинцев. Его ласково предупреждают. Многие замечают у Соловьева (особенно после получения трагических известий о судьбе вилл на озере Комо) признаки “выгорания”, он уже не так бодр и языкат, часто мрачен, порой уже ведет себя – по российским холуйским меркам – вообще “на грани фола”; например, давеча неприлично скандалил в эфире после гибели “Москвы”, требуя от Минобороны РФ (!!) каких-то там “расследований” по поводу причин потери флагмана флота. От такой наглости в МО давно отвыкли – там уж и забыли, когда вообще поганые журналюги позволяли себе так себя с ними вести. Кем себя возомнил Соловьев?

Плюс недавно в эфире “Вечернего Соловьева” был совсем уже стремный для ведущего случай (видео широко разошлось по интернету) – там прямо в передаче его “гости” устроили настоящий антисемитский шабаш, “прозрачно” намекая, что “всякие ройзманы, макаревичи, урганты и розенбаумы” как раз и препятствуют победе русского народа в СВО. Соловьев пытался возражать, говоря, что они “только по виду евреи”, но гости с торжествующими ухмылками не дали ему “съехать с темы” – видимо, забыв, что Соловьев-то сам еврей.

Возможно, таким тонким способом – заодно повышая в обществе градус паранойи до предела – еще и Соловьеву дают понять, что его дело – терпеть, страдать и делать свою работу как следует, невзирая ни на что? А то ведь, неровен час, украинские нацисты не дремлют – прихлопнут, и “мама!” сказать не успеешь? Послание более чем убедительное. Вечерний френченосец должен сообразить, что время сейчас непростое, и соскочить уже никак не удастся – надо пить чашу до дна. Вход рубль, выхода – нет.