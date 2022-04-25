Мнение: “Война – путь обмана”

Очень модной сейчас стала тема из Сунь-цзы “война – это путь обмана”.

Она и раньше была модной, именно эта тема.

Все остальное в Сунь-цзы муторно и сложно, а вот “путь обмана” – то, что надо.

Наврал с три короба и вот ты уже великий стратег.

Давайте внимательно прочитаем этот самый знаменитый абзац и посмотрим, как корона диванных стратегов искажает каждое слово.

Вот перевод:

“Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает”.

То, что Сунь-цзы называет обманом, соответствует описаниям рыбацкого колпачка, той самой “шапки-невидимки” из 12 алгоритмов рыбалки. Помните тест по сказкам братьев Гримм начала прошлого года?

Колпачок – это не только рыбацкий, но и магический инструмент (колпачок шута в алхимии).

Колпачок – это скромность в квадрате.

Колпачок позволяет одержать победу при изначальном КП в два раза меньше.

То есть будь у вас меньше ОЗ (ресурсы) и даже плохая СЗ (репутация), с помощью колпачка вы можете увеличить свое КП.

Посмотрите, какие точные описания колпачка дает Сунь-цзы.

1) Не показывай всех своих способностей, скрывай большую часть.

2) Не показывай всех доступных тебе средств, скрывай.

3) Не показывай, когда ты близок к цели.

4) Не показывай, когда ты продвинулся в своих планах далеко.

Вот это первая часть, универсальные описания колпачка: не хвастайся своей силой, спрячь свои возможности.

Вы не увидите ни одного рыбака или даже нерыбы, тем более ни одного хищника, которые бы не пользовались всеми этими правилами.

А дальше в описаниях Сунь-цзы – целые алгоритмы для использования колпачка.

5) “заманивай его выгодой” – создавай у врага иллюзию его быстрой и скорой победы,

6) “приведи его в расстройство и бери его” – пусть его ложные ожидания не оправдаются,

7) “если у него все полно, будь наготове” – избегай недооценки противника, не расслабляйся,

8) “если он силен, уклоняйся от него” – не вступай в бой, пока противник силен,

9) “вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства” – пусть он гневается и злится, ты – нет, будь терпим, тогда получишь преимущество в силах,

10) “приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение” – корми его корону, а свою наоборот,

11) “если его силы свежи, утоми его” – утоми его, не утомляя себя, если можешь,

12) “если у него дружны, разъедини” – поссорь его с союзниками, если можешь, внеси внутренний раздор, если можешь.

Последнее правило: “нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает” – обобщающее про колпачок.

Оно не имеет никакого смысла для тех, у кого колпачка нет.

Только создав у врага иллюзию, что вы – безопасны и слабы, можно напасть неожиданно. В противном случае неожиданности не получится, враг будет готов к нападению и будет вооружен.

Колпачок работает точно так, как шапка невидимка.

Вы прячете свои преимущества, враг расслабляется, вы его бьете.

Это очень просто по сути, но для человека в короне – это недоступный трюк.

Те, кто привыкли хвастаться, привыкли все время выставлять напоказ силу, преувеличивать и раздувать все свои достижения, представить не могут, что кто-то всерьез будет такое методично скрывать.

Поэтому против короны колпачок работает так, что дает двойное преимущество сил.

Но как это бывает обычно, когда рапан в короне пытается использовать рыбацкий инструмент, у него получается все точно наоборот.

Многие “стратеги” думают, что “путь обмана” – это врать о своей силе. Они думают, что такая ложь даст деморализующий врага и победоносный эффект.

Им кажется, что если наврать врагу про свою победу, он поверит и от страха сбежит.

И получается вот такая вот стратегия:

1) Если ты слабей, ври, что сильней.

2) Если у тебя заканчиваются силы, дай понять, что их еще море.

3) Если у тебя потери, делай вид, что это его потери.

4) Когда ты далеко от цели, покажи, что близко.

5) Когда ты близок к провалу, покажи, что ты далеко.

В общем, понтуйся, выделывайся, насмехайся, смотри сверху, веди себя нагло, обещай, что “щас выскочу, щас выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам” и т.д.

Тогда враг задрожит и ослабеет. Испугается твоей короны.

Это нечто совершенно противоположное тому, о чему написано в Сунь-цзы.

Он писал про то, как спрятать маленький нож и сделать его сильней большого кинжала.

А современные диванные стратеги пишут, что маленький нож надо громко объявить большим и размахивать им над головой как воображаемой саблей.

Будто ваша выдумка или иллюзия сразу вызовет у другого человека галлюцинацию.

Но на это нечего и надеяться.

Понимаете, друзья, почему воин-в-короне, даже имея КП в два раза больше, проиграет?