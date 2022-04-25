 

Посол Китая заявил о совместном противостоянии Москвы и Пекина гегемонии на мировой арене

25.04.2022, 19:20, Новости дня
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Китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, Москва и Пекин будут укреплять стратегическое взаимодействие и сообща противостоять попыткам установить гегемонию на международной арене, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на молодежном форуме «Китайско-российские отношения – безграничное будущее».

«Как бы ни менялась международная обстановка, Китай и РФ всегда будут упорно углублять стратегическое взаимодействие, спина к спине, плечом к плечу стоять на страже международной справедливости, противостоять гегемонии и политике силы, продвигать строительство международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества, чтобы внести больший конструктивный вклад в совершенствование системы глобального управление и поддержание стабильности во всем мире», – цитирует ТАСС посла.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. «Объем двустороннего товарооборота превысил 148 млрд долларов, годовой прирост составил более 35%. Большие результаты были достигнуты в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, финансы, цифровая экономика, высокие технологии, аэрокосмическая промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и культурно-гуманитарная область».

По его словам, успешно реализуется ряд стратегических масштабных проектов. Посол отметил, что совместное заявление РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, подписанное в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пекин в феврале, оказывает важное влияние на совершенствование глобального управления в новых реалиях.

Ранее спецпредставитель Министерства иностранных дел КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол РФ в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.

США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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