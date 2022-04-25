Азербайджан отказался оплачивать газ из РФ в рублях

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опровергла информацию о том, что Баку будет рассчитываться с Россией за импортируемый газ в рублях.

«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», – приводит РИА «Новости» сообщение SOCAR.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.

До этого стало известно, что Ереван начал расплачиваться за российский газ рублями.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро.

—