 

EurActiv – финны ограничили импорт электричества из России на случай возможных «издевательств»

25.04.2022, 18:40, Разное
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Финляндия решила ограничить импорт электроэнергии из России, пишет EurActiv. Там опасаются кибератак и других возможных «издевательств» со стороны Москвы в случае подачи страной заявки на вступление в НАТО. О возможных гибридных операциях предостерегают и местные спецслужбы. Впрочем, как отмечает издание, даже полное прекращение энергетического импорта из соседней страны не представляет угрозы для финской электросети.


AP

В Финляндии решили ограничить импорт электричества из России, так как там опасаются кибератак и других возможных «издевательств» со стороны Москвы, если страна подаст заявку на вступление в НАТО, пишет EurActiv. Соответствующее решение уже вступило в силу. Его подготовил финский национальный оператор магистральных энергосетей Fingrid, который на 53% принадлежит государству.

При этом представители компании заявляют, что ограничение основывается на их собственном анализе и не связано с политикой. Но ранее Служба безопасности и разведки Финляндии уже призывала к подготовке к возможным гибридным операциям со стороны России. Теперь импортная мощность в трансграничных соединениях Fingrid составит не 1300 МВт, а 900 МВт. Экспортная мощность останется неизменной на уровне 320 МВт.  

По официальным данным, в 2021 году 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии поставлялось из России. При этом прекращение энергетического импорта из соседней страны угрозы для финской электросети не представляет. Недавно построенная атомная электростанция Olkiluoto 3 позволит существенно улучшить энергообеспечение государства. Также безопасность системы повысит создание линии постоянного тока на границе со Швецией, отмечает издание.



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