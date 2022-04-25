Times – ЕС собирается ударить по Москве «умными санкциями» в нефтяной отрасли

Европейский союз разрабатывает пакет «умных санкций», направленных против импорта российской нефти, но который не нанесёт большого ущерба экономике Европы, пишет The Times. По словам чиновников ЕС, санкции, которые будут обнародованы только при согласии всех членов блока, подразумевают нефтяное эмбарго в «некой форме» и, возможно, введение экспортных пошлин сверх определённого ценового порога.



AP

Европейский союз готовит пакет «умных санкций» против импортируемой российской нефти с таким расчётом, чтобы минимизировать экономический ущерб, который подобные меры нанесут экономике блока, пишет The Times со ссылкой на слова чиновника ЕС.

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Брюссель вскоре представит шестой пакет санкционных мер против президента РФ Владимира Путина, который будет включать в себя нефтяное эмбарго в «некой форме» в то время, как блок оказывает на Москву давление, стремясь лишить её доходов от продажи энергоносителей.

«Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов у нас на рассмотрении — это нефтяное эмбарго в той или иной форме. Когда мы вводим санкции, нам нужно их вводить так, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав при этом сопутствующий ущерб самим себе», — отметил он.

Между тем ЕС раздирают внутренние противоречия относительно того, какой удар нужно нанести по российскому экспорту энергоносителей, учитывая, что союз в значительной степени зависит в этом плане от Москвы, так как российский газ и нефть используются для производства электроэнергии в промышленности. Брюссель не стал следовать примеру США и Великобритании и запрещать поставки нефти и нефтепродуктов из России. Вместе с тем поддержка всеевропейского нефтяного эмбарго растёт на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

Домбровскис заявил, что конкретные детали нефтяных санкций пока ещё не удалось полностью согласовать. При этом пакет мер может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или введение пошлин на экспорт сверх определённого ценового порога. «Там будут кое-какие нюансы; работа продолжается», — сообщил чиновник.

Экономика Европы крайне уязвима для резкого роста цен на природный газ и нефть. По данным Международного валютного фонда, полный запрет на поставки энергоносителей приведёт к падению ВВП еврозоны на 3% в следующем году. Более того, хотя первоначально США выступали за полномасштабный запрет поставок, министр финансов этой страны Джанет Йеллен впоследствии высказалась более осторожно, предупредив, что дальнейшее повышение цен на нефть усилит глобальное инфляционное давление.

Между тем европейские чиновники утверждают, что новый санкционный пакет обнародуют, скорее всего, только тогда, когда все члены ЕС с ним согласятся. По словам Домбровскиса, санкции должны одобрить 27 членов блока к следующему месяцу. Еврокомиссар также добавил, что Брюссель рассматривает меры по отключению Сбербанка от платёжной системы Swift.

Кроме того, в ходе весеннего заседания МВФ западные чиновники и дипломаты обсудили более амбициозные планы по введению глобального нефтяного эмбарго против России. Согласно имеющимся планам, потребители российской нефти по всему миру должны будут согласиться на ограничение цен и ввести пошлины на экспорт сверх определённого порога. Полученные же деньги можно будет бросить на восстановление Украины.

Тем не менее чиновники также признали, что для реализации подобной схемы будет нужно согласие таких стран, как Китай и Индия, которые западные санкции пока не поддерживают.

Одна из дилемм, стоящих перед Западом, заключается в том, что новые санкции в нефтяном секторе приведут к росту цен на сырьё, что нанесёт ущерб европейской экономике и увеличит доходы Москвы, учитывая, что последняя может продавать нефть любым своим клиентам. Тем не менее ЕС в любом случае готовится в ближайшие годы полностью отказаться от российских энергоносителей.