“Росатом” провел успешное испытание первого парогенератора ледокола “Якутия”

Структурное подразделение “Росатома” провело необходимые гидроиспытания важнейших компонентов ледокола “Якутия”. Компания выполнила обязательную процедуру по контролю, целью которой является проверка прочности и плотности оборудования, работающего в условиях высокого давления.

Для успешного испытания корпуса реактора ледокола специалисты заполнили его внутренний объем конденсатом и постепенно поднимали давление до 270 атмосфер. После снижения давления до 216 атмосфер корпус проверили на отсутствие деформаций и протечек. В итоге результаты обследования позволили подтвердить прочность и надежность конструкции. Теперь специалисты готовятся к контрольной сборке корпуса первого ПГБ ректорной установки “РИТМ-200” с внутрикорпусными устройствами и крышкой.

Как рассказали корреспонденту “Дни.ру” в пресс-службе компании, второй ПГБ для серийного ледокола “Якутия” уже установлен на штатное место в стапель чистой сборки. В скором времени сотрудники начнут проводить необходимые работы и соответствующие испытания. После выполнения контрольной сборки комплектующих оба аппарата подготовят к отгрузке.

Кстати, ранее “ЗиО-Подольск” уже изготовил и поставил основное оборудование судовой реакторной установки “РИТМ-200” для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 “Арктика”, а также серийных ледоколов “Сибирь» и “Урал” для гражданского атомного флота России.

Кроме того, предприятия АО “Атомэнергомаш” обеспечивает полное производство атомного двигателя “РИТМ-200”. Технологическая цепочка начинается от проектирования и создания заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО “ОКБМ Африкантов”.