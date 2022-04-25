Володин сравнил Украину с террористическим государством

В понедельник, 25 апреля, российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что сотрудники ФСБ пресекли на территории нашей страны преступную деятельность террористической группировки, которая планировала убийство известного отечественного журналиста.

Позже в Федеральной службе безопасности раскрыли детали потенциального преступления. По данным ведомства, жертвой террористов, подконтрольных СБУ, мог стать телеведущий Владимир Соловьев. Под ударом также находились его коллеги Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отреагировал на новость о задержании членов украинской неонацистской организации. Он жестко раскритиковал власти Незалежной, сравнив ее с террористическим государством.

“Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность”, – заявил Володин.

По его словам, ответственность за потенциальный террористический акт против российских журналистов должен нести президент Украины Владимир Зеленский. Спикер ГД подчеркнул, что Киев уже развязал войну против собственных граждан и отказался выполнять взятые на себя обязательства.

Сегодня власти Незалежной, по словам парламентария, набирают оружие из других стран, поддерживают нацистскую идеологию у себя и даже угрожают безопасности мирных граждан России, “заказывая” журналистов и организовывая террористические акты.

“Конечно, мировое сообщество должно вмешаться: в первую очередь прекратить поставлять туда оружие и боеприпасы”, — заключил Володин.