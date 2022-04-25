 

Для сдерживания цен производители уменьшат размер куриных яиц

25.04.2022, 18:11, Разное
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Союз российских птицефабрик сообщил, что в рамках борьбы с удорожанием куриных яиц было принято решение об уменьшении их размера. Согласно новым нормативам, новые яйца будут весить 46 г, поперечный диаметр 36 мм, продольный диаметр – 45 мм, короткую окружность 121 мм и длинную окружность 142 мм.

“Санкции и новая волна экономического кризиса привела к росту цен на куриные яйца, но поскольку яйца являются социально значимым продуктом, мы не можем резко повышать на них цены, с другой стороны не можем работать в убыток. Поэтому принято решение уменьшить размеры яиц, это не будет очень болезненно для потребителей. Производители же в этой ситуации сократят расходы за счёт уменьшения порций кормов для кур”, – пояснил глава союза Максим Блажко.

Он представил ещё один вариант сдерживания роста цен – производство яиц без желтков. Для этого, по словам Блажко, птицефабрики уже начали закупки пород кур у Ирана и КНДР.

В ближайшее время уменьшить размер товара планируют и производители перепелиных яиц. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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