Для сдерживания цен производители уменьшат размер куриных яиц

Союз российских птицефабрик сообщил, что в рамках борьбы с удорожанием куриных яиц было принято решение об уменьшении их размера. Согласно новым нормативам, новые яйца будут весить 46 г, поперечный диаметр 36 мм, продольный диаметр – 45 мм, короткую окружность 121 мм и длинную окружность 142 мм.

“Санкции и новая волна экономического кризиса привела к росту цен на куриные яйца, но поскольку яйца являются социально значимым продуктом, мы не можем резко повышать на них цены, с другой стороны не можем работать в убыток. Поэтому принято решение уменьшить размеры яиц, это не будет очень болезненно для потребителей. Производители же в этой ситуации сократят расходы за счёт уменьшения порций кормов для кур”, – пояснил глава союза Максим Блажко.

Он представил ещё один вариант сдерживания роста цен – производство яиц без желтков. Для этого, по словам Блажко, птицефабрики уже начали закупки пород кур у Ирана и КНДР.

В ближайшее время уменьшить размер товара планируют и производители перепелиных яиц.

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