Очереди к маршрутным такси в Петербурге стали длиннее после начала транспортной реформы

Несмотря на начало транспортной реформы в Санкт-Петербурге, горожане предпочитают стоять в длинных очередях под дождем, чтобы использовать привычные маршрутные такси.

Новая модель транспортного обслуживания не вызвала воодушевления у местных жителей. 1 апреля после начала действия нововведений многие маршруты общественного транспорта были изменены или вовсе отменены. Это привело к столпотворению на остановках маршруток, которые продолжают ездить по Северной столице.

Журналисты «78 Новости» 25 апреля опубликовали в Telegram-канале фотографии, на которых запечатлена длинная очередь у станции метро Балтийская. Люди ожидали посадки в маршрутное такси № К 67.

Pr Scr Telegram канал «78 Новости»

Непринятие транспортной реформы, введенной администрацией губернатора Александра Беглова, может быть спровоцировано множеством причин. Горожан не устраивает, что при пользовании социальным общественным транспортом приходится тратить много времени на дорогу и пересадки. Исчезла возможность оплаты проезда наличными средствами.