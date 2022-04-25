 

Проведены успешные испытания первой реакторной установки для ледокола «Якутия»

25.04.2022, 17:55, Новости дня
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Гидроиспытания первого парогенерирующего блока (ПГБ) реакторной установки «РИТМ-200» для серийного ледокола «Якутия» успешно завершены.

Гидравлические испытания – обязательный вид контроля, который проводится с целью проверки прочности и плотности оборудования, работающего под давлением. Как сообщается в пресс-релизе АО «Атомэнергомаш», поступившем в газету ВЗГЛЯД, гидроиспытания корпуса реактора ледокола проходили путем заполнения внутреннего объема конденсатом и постепенного подъема давления до 270 атмосфер. После снижения давления до 216 атмосфер специалисты обследовали корпус на отсутствие деформаций и течей. Результаты гидроиспытаний подтвердили прочность и надежность конструкции, отмечается в сообщении. Испытания проводились в АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш»).

В настоящее время идет подготовка к контрольной сборке корпуса первого ПГБ РУ «РИТМ-200» с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Кроме того, на штатное место в стапель чистой сборки установлен второй ПГБ для серийного ледокола «Якутия». Рабочим предстоит установить внутрикорпусные устройства, осуществить операцию по приварке 12 кассет парогенераторов (ПГ) в зоне фланца, провести гидроиспытания и выполнить контрольную сборку с комплектующими. После чего оба аппарата будут подготовлены к отгрузке.

Напомним, что ранее «ЗиО-Подольск» изготовил и поставил основное оборудование судовой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» – от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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