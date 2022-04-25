Путин обозначил критерии оценки эффективности экономической политики

Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.

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