Путин обозначил критерии оценки эффективности экономической политики
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Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
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