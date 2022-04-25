Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбран на второй срок, подводит Le Monde предварительные итоги президентских выборов. Издание отмечает, что во втором туре главе государства удалось набрать около 58,8% голосов, в то время как его соперницу из Национального объединения Марин Ле Пен поддержало 41,2% избирателей.



AP

После дня голосования во Франции подводят итоги президентских выборов: по предварительным данным, действующему президенту Эммануэлю Макрону удалось сохранить за собой пост главы государства ещё на пять лет, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, в воскресенье, 24 апреля, в 21:20 исследовательское агентство Ipsos-Sopra Steria по заказу France Télévisions, Radio France и France24-RFI-MCD опубликовало предварительные результаты выборов. Эммануэль Макрон набрал около 58,8% голосов и обогнал главу Национального объединения Марин Ле Пен, которой удалось заручиться поддержкой 41,2% избирателей. В статье подчёркивается, что эти данные являются предварительными, хотя окончательные цифры не должны кардинально поменять расклад сил.

В то же время три института общественного мнения: Harris Interactive, Ipsos-Sopra Steria, ainsi qu’Elabe — отмечают, что во втором туре приняло участие меньше французов, чем обычно. Так, своё мнение высказали лишь 71,8% из примерно 48,7 миллионов жителей Франции — таким образом, воздержались от выборов 28,2% человек. Такой показатель для второго тура стал рекордным за последние 50 лет, припоминает Le Monde.