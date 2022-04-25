 

Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции

25.04.2022, 0:16, Разное
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон переизбран на второй срок, подводит Le Monde предварительные итоги президентских выборов. Издание отмечает, что во втором туре главе государства удалось набрать около 58,8% голосов, в то время как его соперницу из Национального объединения Марин Ле Пен поддержало 41,2% избирателей.


AP

После дня голосования во Франции подводят итоги президентских выборов: по предварительным данным, действующему президенту Эммануэлю Макрону удалось сохранить за собой пост главы государства ещё на пять лет, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, в воскресенье, 24 апреля, в 21:20 исследовательское агентство Ipsos-Sopra Steria по заказу France Télévisions, Radio France и France24-RFI-MCD опубликовало предварительные результаты выборов. Эммануэль Макрон набрал около 58,8% голосов и обогнал главу Национального объединения Марин Ле Пен, которой удалось заручиться поддержкой 41,2% избирателей. В статье подчёркивается, что эти данные являются предварительными, хотя окончательные цифры не должны кардинально поменять расклад сил.

В то же время три института общественного мнения: Harris Interactive, Ipsos-Sopra Steria, ainsi qu’Elabe — отмечают, что во втором туре приняло участие меньше французов, чем обычно. Так, своё мнение высказали лишь 71,8% из примерно 48,7 миллионов жителей Франции — таким образом, воздержались от выборов 28,2% человек. Такой показатель для второго тура стал рекордным за последние 50 лет, припоминает Le Monde.



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