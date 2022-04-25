“Росатом” и “Норникель” запланировали совместный проект в Мурманской области

Сегодня в России ведется активная работа по усовершенствованию

технологической цепочки по добыче литиевого сырья, а также дальнейшего

производства литий-ионных батарей для электротранспорта или стационарных систем

накопления энергии. Особняком в этом деле стоит госкорпорация “Ростатом”.

В ближайшее время компания планируют осваивать

Колмозерское месторождение лития в Мурманской области совместно с “Норникелем”.

Об этом в понедельник, 25 апреля, на заседании комитета Совета Федерации РФ по

экономической политике рассказал первый заместитель генерального директора –

директор блока по развитию и международному бизнесу “Росатома” Кирилл Комаров.

“В качестве такого самого перспективного

[российского месторождения] мы видим Колмозерское месторождение в Мурманской

области, которое мы хотим [осваивать] совместно с «Норникелем». Рассчитываем,

что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и

хотим начать им заниматься”, – отметил Комаров.

Сырьевая поддержка полной технологической цепочки со

стороны “Росатома” планируется в рамках комплексного подхода, который предусматривает

использование отечественного литиевого сырья, а также его поставок из

зарубежных стран. Сегодня в России компания способна освоить сырьевые источники

в Мурманской области, Сибири, Дагестане и Якутии.

Как сообщили корреспонденту “Дни.ру” в пресс-службе ГК, в сложившихся международных

условиях отечественные производители литиевой продукции продолжают работу за

счет поставок необходимой продукции в рамках действующих контрактов с иностранными

компаниями.

В качестве импортеров выступают Чили, Боливии и Китай. При этом контрагенты

полностью выполняют взятые на себя обязательства, соответственно, сбоев в

поставках не наблюдается. Получаемая продукция обеспечивают текущие потребности

нашей страны.