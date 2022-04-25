Ученые выявили 58 новых причин развития онкологии
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Специалисты Кембриджского университета поделились открытием. Ученые выявили новые мутации, способные вызывать онкологические заболевания.
В ходе исследования эксперты изучили порядка 18 тысяч образцов рака. Для детального анализа использовались технологии генетического секвенирования.
В рамках работы были обнаружены 58 новых причин, провоцирующих онкологические заболевания. Например, рак может возникать из-за ультрафиолетового излучения, табачного дыма, химических веществ и т. д. В перечень также вошли проблемы внутри клеток человека.
Ученые считают, что данное исследование позволит существенно снизить риск развития некоторых типов рака, а также улучшить лечение. Но пока что работа еще достаточно далека от завершения.
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