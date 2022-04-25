 

Ученые выявили 58 новых причин развития онкологии

25.04.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Кембриджского университета поделились открытием. Ученые выявили новые мутации, способные вызывать онкологические заболевания.

В ходе исследования эксперты изучили порядка 18 тысяч образцов рака. Для детального анализа использовались технологии генетического секвенирования.

В рамках работы были обнаружены 58 новых причин, провоцирующих онкологические заболевания. Например, рак может возникать из-за ультрафиолетового излучения, табачного дыма, химических веществ и т. д. В перечень также вошли проблемы внутри клеток человека.

Ученые считают, что данное исследование позволит существенно снизить риск развития некоторых типов рака, а также улучшить лечение. Но пока что работа еще достаточно далека от завершения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Бруклин Бекхэм подтвердил помолвку с Николой Пельтц

02.01 / Реальное зверство

13.02 / Мнение: Ловушка шести месяцев, или как нас грабит Пенсионный фонд

24.04 / Священникам запретили проводить исповеди не под протокол

08.03 / Мнение: Я куплю тебе дом (Украинский вариант)

01.01 / В центре Омска из бункера вышла семья, просидевшая там с 2012 года

22.04 / Мнение: Прекрасная Россия будушего

23.01 / Мнение: Нужны редакционные мужики

28.06 / Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

09.02 / Двигатели МС-21 российского производства успешно прошли испытания на выбросы загрязняющих веществ по стандартам ИКАО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика