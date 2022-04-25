 

Россия объявила 40 сотрудников германских дипведомств персонами нон грата

25.04.2022, 16:29, Новости дня
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Российская сторона в качестве ответа объявила 40 сотрудников германских дипведомств в РФ персонами нон грата, сообщил МИД России.

Отмечается, что в понедельник в МИД РФ был вызван посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, передает РИА «Новости».

«Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в РФ в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое решение правительства ФРГ», – говорится в заявлении.

Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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