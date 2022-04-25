 

В чешском городе четверо погибли после взрыва в жилом доме

25.04.2022, 16:29, Новости дня
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В Чехии в жилом доме города Всетин произошел взрыв, погибли четверо, в том числе трое детей, сообщила пресс-секретарь краевой полиции города Остравы Симона Кушнерова.

«После взрыва в жилом доме в деревне Лоучка в районе города Всетин полиция обнаружила тела женщины и троих детей. На территории рядом с домом был найден в тяжелом состоянии 31-летний мужчина», – цитирует Кушнерову РИА «Новости».

Она добавила, что, по предварительной версии следствия, произошедшее – уголовное преступление, которое расследуется по статье «Убийство». На данный момент ожидаются результаты вскрытия тел.

Установлен подозреваемый, но с ним невозможно вести допрос, поскольку он находится в тяжелом состоянии. Его доставили на вертолете в краевую больницу Остравы.

В ноябре в чешском городе Остраве эвакуировали более 1 тыс. человек после обнаруженной неподалеку 100-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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