Мнение: Кто, после Украины? Бывшие республики СССР не одупляют реальность. Зря…



Итак, да, вы, наверное, видели, как наши друзья из Казахстана, кого спасли недавно наши же парни из ОДКБ (читай России) – устроили очередной пердимоноколь. Кстати, я там упорно в ЖЖ не виден, что наводит на еще более грустные мысли. Ведь, во-первых, я никогда не выступал против КЗ, а забанен там был после довольно позитивного поста о смене Назарбаева, на Токаева. Но даже это как бы, ну, похоже не увижу я больше Темиртау, даром что родителей уже перевез. На кону-то теперь все равно больше.

Сначала очевидное – почему не писал. Потому что – сложно все.

Наши вытащили КЗ из ямы, это объективно и реально. В ответ, как обычно, получили по носу – спустя два месяца.

И хотя, это меня, правда, останавливало – Токаев говорит теперь на русском, понятно, что запрет на парад 9 мая можно списать на проблемы с бюджетом и даже попытки усидеть на двух стульях объсняются экономическими интересами: есть один важный момент. Поважнее, чем то, как при попустильстве властей КЗ обижали (еще я там жил) и обижают русское население местные дегенераты.

Как бы, приехали. 24 марта Россия отказала себе путь в обратном направлении. Мы либо побеждаем, либо проигрываем. А мы не проигрываем, потом что мы русские – здравствуйте.

Коллективный Запад бесится не просто так – ему тоже отступать некуда.

Нет, я не говорю, что будет конец света или война на все времена – хотя, это как пойдет. Просто позиция поменялась. Запад признал – они чужие нашей цивилизации. И нет больше вариантов – между струйками. Кто не с нами, тот – увы, против нас.

Тут как бы даже Грузия отказалсь рамсить, зато КЗ, который должен Москве как земля колхозу – с черте каких веков – начинает заворачивать козью морду. Простите, ребят, это был плохой выбор.

Сейчас такой же хренью страдает Киргизия, притом что жители ее страны – как бы давно неплохо гастролируют у нас: работы-то много.

Короче, если так пойдет дальше – к жителям КЗ у меня плохие новости.

Эта страна находится между двух лютых сверхдержав – России и Китая. Но у элит КЗ бабло находится в ЕС и США – со всеми вытекающими.

Проблема, в том что РФ стало положить на Штаты. А они, в свою очередь, делают все, чтобы сейчас довести Китай.

Выводы каждый, уверен, сделает сам.

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