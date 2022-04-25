Самолёт авиакомпании «Руслайн» совершил вынужденную посадку из-за поломки астролябии

В ночь с воскресенья на понедельник в аэропорту Толмачёво приземлился самолёт, летевший из Кемерово в Екатеринбург. Как сообщается, причиной вынужденной посадки оказалась неисправность астролябии, которую теперь пилоты вынуждены использовать в качестве основного средства навигации.

Астролябия – один из древнейших навигационных приборов, изобретённых человечеством. Она не требует обновлений программного обеспечения, на её работу нельзя повлиять командами извне или электромагнитным излучением. Поэтому, когда российские авиакомпании из-за санкций потеряли доступ к обновлениям зарубежных аэронавигационных систем, «Руслайн» выдал своим экипажам астролябии времён Первой мировой войны, полученные со складов Минобороны. Однако их надёжность оказалась ниже, чем ожидалась.

«Предварительная причина отказа астролябии на самолёте Bombardier CRJ200 – заклинивание паука навигационного инструмента. Это не позволило измерить угол Солнца над горизонтом и скорректировать движение воздушного судна вдоль 56-й широты. Экипаж смог частично восстановить ориентировку и принял решение о визуальной посадке в аэропорту Новосибирска», – заявил представитель авиакомпании «Руслайн».

Утром в понедельник снятую с борта астролябию осмотрели специалисты по навигационному оборудованию. Они не выявили неисправностей паука или тарелки прибора. По их мнению, второй пилот, на которого были возложены обязанности по определению места самолёта, недостаточно хорошо знал правила астронавигации и совершил ряд ошибок – в частности, тимпан находился в положении, характерном для Южного, а не Северного полушария.

Задержка рейса из-за вынужденной посадки составила 15 часов. Для вывоза пассажиров прибыл самолёт с исправной астролябией.

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